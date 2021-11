RWO: Präsident Sommers sieht bei Corona "schwarz"

Die Corona-Lage verschärft sich, auch im Sport fragen sich alle Beteiligten, wie der Winter verlaufen wird. So schätzt RWO-Präsident Hajo Sommers die Lage ein.

Die Corona-Zahlen steigen, jeden Tag werden neue Rekorde vermittelt. Der Sport kam bisher noch glimpflich davon. Absagen in der laufenden Saison gab es kaum, auch im Amateurbereich mussten nur wenige Spiele verschoben werden.

Doch das könnte sich in Kürze ändern. Überall werden neue Maßnahmen gefordert, unter anderem von RKI-Chef Lothar Wieler, der betonte. "Am besten wäre es, wenn man bestimmte Großveranstaltungen absagen würde - ganz klar." Noch-Gesundheitsminister Jens Spahn forderte eine 2G-plus-Regel. Bedeutet: Auch Geimpfte und Genese müssen sich vor dem Besuch von Veranstaltungen testen lassen.

Hajo Sommers, Präsident von Rot-Weiß Oberhausen, ist davon überzeugt, dass es auch im Sport in Kürze Veränderungen geben wird und dementsprechend auch weniger Besucher den Weg in die Stadien finden werden. "Bei Corona sehe ich schwarz. Ich denke, dass es zu der Regel kommen wird, die Herr Spahn ins Spiel gebracht hat. Ich fürchte, dass das vielen Zuschauern aber zu anstrengend sein wird. Daher werden die Zahlen in dem Fall sicher noch einmal nach unten gehen. Weil die einen, die geimpft oder genesen sind, sich nicht noch ständig testen lassen wollen. Und weil viele auch einfach Angst haben bei den Zahlen. Es kommt hinzu, dass unter den vielen Infizierten sicher auch Menschen sind, die sonst ins Stadion gekommen wären."

Aber die, die sich nicht impfen lassen wollen, werden langsam zum Problem. Das ist leider so Hajo Sommers

Drei Gründe, die für weniger Besucher sprechen: Das macht die Planbarkeit noch schwieriger, wobei sich Sommers einen süffisanten Seitenhieb in Richtung Politik nicht verkneifen kann: "Das ist alles eine große Überraschung, niemand konnte ahnen, dass das jetzt passiert."

Wobei auch viele nicht mit der Zahl an Impf-Unwilligen gerechnet haben. In deren Richtung erklärt Sommers: "Am Ende muss jeder machen, was er möchte. Aber die, die sich nicht impfen lassen wollen, werden langsam zum Problem. Das ist leider so. Ich bin gespannt, was wir in zwei Wochen für Zahlen haben, wenn Karneval voll zugeschlagen hat. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob dann nicht auf einmal fast alles wieder abgesagt wird."