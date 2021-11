RWO in Münster: Zwei Profis finanzieren je einen Fanbus

Auch, wenn Rot-Weiß Oberhausen erst am nächsten Wochenende (13. November, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker) im Topspiel beim SC Preußen Münster antritt, planen die Fans schon eine ihrer attraktivsten Auswärtsfahrten in der Saison 2021/2022.

Dabei bekommen die RWO-Anhänger aus der Mannschaft von Mike Terranova finanzielle Unterstützung und erhoffen sich ihrerseits einen lautstarken und zahlreichen Support an der Hammer Straße.

Die Tickets für die beiden Fan-Busse sind ab Donnerstag,, 15 Uhr, ausschließlich iman der Lindnerstraße (auch am Spieltag) erhältlich solange der Vorrat reicht. Hierfür wird eine Schutzgebühr vonerhoben. Diese geht im Anschluss zu 100 Prozent an einen noch zu bestimmenden karitativen Zweck. Am Spieltag starten die Busse umab dem Bahnhof Oberhausen-Sterkrade.

RWO informiert, dass im Bus die 3G-Regelung (Test nicht älter als 48 Stunden) und Maskenpflicht während der gesamten Fahrt gilt. Im Münsteraner Preußenstadion gilt jedoch die 2G-Regelung.