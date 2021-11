Im Nachwuchs von S04 und RWE: Mittelfeldspieler wechselt nach Trier

Eintracht Trier ist klarer Tabellenführer in der Oberliga und auf dem besten Weg, in die Regionalliga Südwest zurückzukehren. Ein gebürtiger Essener soll dabei mithelfen.

Oberligist Eintracht Trier liegt nach 15 Spielen mit satten 37 Punkten in der Oberliga Saar Nord neun Punkte vor dem ersten Verfolger Karbach. Auf dem Weg zurück in die Regionalliga soll der Eintracht nun auch ein gebürtiger Essener, der sowohl bei Rot-Weiss Essen als auch beim FC Schalke 04 ausgebildet wurde, helfen. Die Eintracht hat sich die Dienste von Yannick Debrah gesichert. Der 21-jährige Mittefeldakteur unterschrieb an der Mosel bis zum Saisonende.

"Ich freue mich, die Möglichkeit bekommen zu haben, in Trier zu unterschreiben. Wir haben hier gute Bedingungen und eine tolle Mannschaft, die mich sofort gut aufgenommen hat. Ich hoffe, dass ich der Mannschaft weiterhelfen kann und wir unsere Ziele erreichen", sagte der Essener Junge bei der Vertragsunterschrift.

Debrahs erster Klub war die DJK SG Altenessen

Debrah, der im offensiven Mittelfeld und auf den Flügeln spielt, spielte in den Nachwuchsleistungszentren von Rot-Weiss Essen (2016 bis 2019) und Schalke 04 (2008 bis 2015). Debrah, der das Fußballspielen bei der DJK SG Altenessen lernte, absolvierte 22 U17- und sechs U19-Bundesligaspiele für RWE. Zuletzt war der 1,80 Meter große Rechtsfuß für die U21 von Fortuna Sittard in den Niederlanden aktiv. Eintracht Triere ist Debrahs erst zweite Seniorenstation.

"Yannick ist ein sehr interessanter Junge mit einer guten Vita. Er hat in den Trainingseinheiten gezeigt, dass viel Potential in ihm steckt. Ich bin überzeugt davon, dass er eine gute Alternative zu den anderen Jungs ist", sagt Eintracht-Trier-Cheftrainer Josef Cinar zu dem Zuwachs.