RL West: RWE-Auswärtsspiel im Gladbacher Borussia-Park

Am kommenden Freitag tritt Rot-Weiss Essen bei Borussia Mönchengladbach II an. Die Partie wird nicht im Grenzlandstadion ausgetragen, sondern in der Arena.

Das Grenzlandstadion in Mönchengladbach-Rheydt kennen Spieler und Fans von Rot-Weiss Essen aus den vergangenen Jahren schon zur Genüge. Immerhin ist das Stadion seit langer Zeit die Heimspielstätte der zweiten Mannschaft von Borussia Mönchengladbach. Eigentlich sollte auch die Partie zwischen Gladbach II und RWE am kommenden Freitag (5. November, 19 Uhr) in der Spielstätte stattfinden, doch nun gibt es einen neuen Spielort - und der verbreitet plötzlich Bundesliga-Flair.

Denn wie RWE am Samstagvormittag bekannt gab, findet das Gastspiel der Rot-Weissen in Mönchengladbach im Borussia-Park der Bundesliga-Profis statt. Der Termin der Ansetzung bleibt derweil gleich. Karten sind an einer Sonderkasse an diesem Samstag vor und nach dem Spiel gegen Alemannia Aachen an der Hafenstraße hinter Block W1 erhältlich und zudem ab Dienstag im Fanshop von RWE. Allerdings bedeutet der neue Spielort auch neue Preise: Sitzplatzkarten kosten 16 Euro (ermäßigt 8,50 Euro), Stehplatztickets 10,50 Euro (ermäßigt 5,50 Euro).





Bevor sich RWE auf das Spiel in Mönchengladbach fokussieren kann und wird, steht aber natürlich erst einmal die Partie gegen Alemannia Aachen an (14 Uhr). Nach drei Unentschieden in Folge steht das Team von Christian Neidhart etwas unter Zugzwang und will in die Erfolgsspur zurückkehren. Andernfalls droht gar der Verlust der Tabellenführung. Aachen kommt derweil mit einem neuen Trainer, nachdem Fuat Kilic in dieser Woche als Nachfolger von Patrick Helmes vorgestellt wurde.

Die Gladbacher Zweitvertretung, die bis dato eine Rolle im soliden Mittelfeld spielt, ist an diesem Samstag bei Rot Weiss Ahlen (14 Uhr) zu Gast.