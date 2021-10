Preußen Münster: 4000 Studenten im Stadion

Dass Münster eine Studentenstadt ist, ist in Nordrhein-Westfalen bekannt. Auch der ortsansässige SC Preußen zeigt sich studentenfreundlich.

Am Donnerstag, dem 8. Oktober 2021, kamen im Stadion des SC Preußen Münster an der Hammer Straße mehr als 4000 Studenten zusammen, die auf der Haupttribüne ihre Erstsemesterbegrüßung durch die WWU Münster feierten.

Gespickt mit kurzen Reden, musikalischen Einlagen – z.B. durch die in Münster gegründete Rockband „Punch Drunk Poets“ – und verschiedene Präsentationen des Hochschulsports, bekamen die Neumünsteraner einen ersten Eindruck davon, was sie in den kommenden Jahren in unserer wunderschönen Stadt erwartet.

Oberbürgermeister Markus Lewe: "Das ist ein tolles Bild auf dieser Tribüne, uns haben die Studentinnen und Studenten in den vergangenen Monaten wirklich gefehlt. Wir freuen uns, dass das studentische Leben wieder in unsere Stadt zurückkehrt. Ohne die vielen jungen Menschen wäre Münster nicht das, was es ist."