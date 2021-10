RL: Kellerkinder unter sich - Straelen und Uerdingen feiern

In der Regionalliga West standen am Mittwoch zwei Nachholspiele auf dem Programm. Es ging vor allem darum, im Keller mal ein Zeichen zu setzen.

Der VfB Homberg unterlag am Mittwoch in der Regionalliga dem SV Straelen mit 0:1. Zudem besiegte der KFC Uerdingen zuhause die SF Lotte mit 2:0. Zwei Nachholspiele, die schon früh in der Saison viel Brisanz im Abstiegskampf besaßen.

Denn alle vier Teams stehen in der unteren Tabellenhälfte, auch der SV Straelen, der so spektakulär in die Spielzeit startete, dann abstürzte und vor dem Spiel in Homberg den Trainer Benedict Weeks entließ.

Interimstrainer Rudi Zedi, der auch der Sportliche Leiter der Straelener ist, erlebte in seinem ersten Spiel als Chefcoach direkt einen Erfolg. Beim 1:0 (0:0)-Sieg traf Straelens Torjäger Cagatay Kader nach 73 Minuten zum erlösenden 1:0. Die Folge: Straelen befreit sich etwas in der Tabelle und Homberg rutscht immer weiter in die Ergebniskrise. Nach zehn Partien hat der VfB erst fünf Punkte (ein Sieg, zwei Remis). Der Abstand ans rettende Ufer beträgt vier Punkte. Straelen klettert nach dem Auswärtssieg auf Rang elf.

Im anderen Spiel wollte der KFC Uerdingen endlich den ersten Saisonsieg einfahren, damit der Abstand zum rettenden Ufer nicht zu früh zu groß wird. Bis zur Pause passierte wenig, dann schlugen die Uerdinger zu - und das doppelt. Charles Atsina traf nach 68 Minuten zum 1:0, drei Minuten später legte Ouadie Barini nach. Von diesem Doppelschlag erholte sich Lotte nicht mehr. Konsequenz: Der KFC hat endlich seinen ersten Dreier in der Tasche. Und das in so einem wichtigen Spiel gegen einen Konkurrenten im Abstiegskampf. Die Uerdinger, denen neun Punkte abgezogen werden sollen wegen eines Antrags auf ein Insolvenzverfahren (dagegen hat der Klub Einspruch eingelegt), liegen nun bei minus 3 Zählern.

Lotte auf dem ersten Nichtabstiegsrang kommt auf neun Zähler, immer noch stattliche zwölf Punkte Rückstand für den KFC, trotzdem stimmt die Tendenz in den letzten Wochen. Das macht sicher Mut.

Weiter geht es für den KFC mit dem Heimspiel gegen Rot-Weiss Essen, Lotte muss nach Gladbach II, Homberg reist zum Bonner SC und Straelen spielt bei Rot-Weiß Oberhausen. Alle Spiele sind am Samstag um 14 Uhr.