KFC gegen RWE: So viele Zuschauer dürfen ins Stadion Velbert

Am Mittwochabend empfängt der KFC Uerdingen in Spiel eins von zwei des Heimspiel-Doppelpacks die Sportfreunde Lotte. Am Samstag (14 Uhr) kommt dann Rot-Weiss Essen.

Der KFC Uerdingen will am Mittwoch ab 19.30 Uhr gegen die Sportfreunde Lotte endlich den ersehnten ersten Saisonsieg einfahren. Dieser käme wohl genau zum richtigen Zeitpunkt. Denn wenige Tage später, am Samstag (9. Oktober, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker) kommt Rot-Weiss Essen ins Stadion Velbert. Gegen den Tabellenführer hat das Schlusslicht der Liga dann wirklich nichts zu verlieren.

Während die Kulisse gegen Lotte sicherlich noch beschaulich ausfallen wird, dürfte die Arena in Velbert am Samstag sehr gut gefüllt sein. 3500 Zuschauern bietet das Stadion Velbert Platz. Beim Traditionsduell zwischen dem KFC und RWE dürfen dann 2100 Fans dem Spiel beiwohnen. Für die Haupttribüne werden 900 Tickets verkauft, für die Gegengerade gehen 600 Karten an die Krefelder und 600 an die Essener Fans. Die beiden Lager werden in den äußeren Blöcken untergebracht, der mittlere Block bleibt leer. Das berichtet die WAZ.

Der KFC Uerdingen bittet zu beachten: Tickets für den Gästeblock sind ausschließlich (!) über Rot-Weiss Essen erhältlich. Gästefans werden auch mit gültigem Ticket nicht in den Heimbereichen zugelassen.

Da das Spiel von den Behörden als "Risikospiel" eingestuft wird, wird neben 70 Ordnern auch eine Hundertschaft der Polizei aufgeboten.

Der KFC berichtet, dass der freie Verkauf ausschließlich auf der Geschäftsstelle im Mercure Parkhotel stattfindet. Im Online-Shop sind nur Eintrittskarten für Mitglieder- und Dauerkartenkunden buchbar. Auf der Geschäftsstelle findet am Mittwoch zwischen 14-17 Uhr ein Sonderverkauf statt. Der Vorverkauf für das Spiel gegen Lotte ist Mittwoch bis 16.30 Uhr freigeschaltet, danach gibt es Tickets an der Abendkasse.