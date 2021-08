RL West: KFC Uerdingen präsentiert ersten Feldspieler

Der KFC Uerdingen hat seinen ersten Feldspieler für die kommende Saison präsentiert. Marcel Kretschmer rückt aus der eigenen U19 in die Regionalliga-Mannschaft auf.

Nach der angemeldeten Insolvenz des e.V. ist der KFC Uerdingen endlich handlungsfähig. Und so füllt sich nun auch der Kader der Krefelder immer weiter. Nun ist auch der erste Vertrag mit einem Feldspieler perfekt. Am Samstagnachmittag präsentierte der Drittliga-Absteiger mit Marcel Kretschmer seinen nächsten Spieler für den Kader der in einer Woche startenden Regionalliga-Saison.

Kretschmer ist ein 19-jähriger Mittelfeldspieler, der aus der eigenen A-Jugend zur ersten Mannschaft aufrückt. Er hatte schon in der vergangenen Saison regelmäßig bei den Profis des damaligen Trainers Stefan Krämer mittrainiert und dort einen „blendenden Eindruck“ hinterlassen, wie es in der Pressemitteilung der Uerdinger heißt. Im Pokalspiel gegen den MSV Duisburg war der damals 18-Jährige einer der prägenden Spieler auf dem Platz, der keine Angst vor „großen Namen“ zeigte.

„Marcel wurde von uns „zurechtgehobelt““, sagt Trainer Dmitriy Voronov mit einem Lachen, „Wir haben ihn von klein auf ausgebildet und sind stolz, welche Entwicklung er genommen hat. Er ist nicht nur ein Krefelder Jung mit echtem blau-roten Herz, sondern kann richtig gut Fußball spielen. Er hat eine gute Übersicht, bewegt sich in den Räumen und ist dazu sehr zielstrebig.“

„Bei Marcel ist unsere Hoffnung sehr groß, dass er sich als Eigengewächs erfolgreich in der Regionalliga behaupten kann“, sagt Patrick Schneider, Sportlicher Leiter des KFC.

Zuvor hatten die Krefelder neben Coach Voronov und Sportchef Schneider mit Jovan Jovic und Timo Meißner zwei Torhüter für die kommende Spielzeit präsentiert.