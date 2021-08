KFC Uerdingen: Trainer und Sportliche Leitung stehen fest

Es kommt langsam Bewegung rein beim KFC Uerdingen. Nach dem ersten Spielerneuzugang steht nun auch die Sportliche Leitung für die anstehende Saison fest.

Eine Woche vor dem Saisonstart in der Regionalliga West hat der KFC Uerdingen seine Sportliche Leitung präsentiert. Eine Überraschung ist die Entscheidung nicht: Patrick Schneider und Dmitry Voronov werden in der Spielzeit 2021/22 die Geschicke gemeinsam mit dem Vorsitzenden Damien Raths leiten. Schneider übernimmt den bereits kommissarisch ausgeführten Posten des Sportlichen Leiters sowie die Führung der Jugendabteilung, Voronov fungiert als Trainer der ersten Mannschaft.





„Schneider und Voronov haben in den vergangenen Jahren im Jugendbereich unter schwierigen Umständen hervorragende Arbeit geleistet“, betont Raths. „Auch in der Phase des Rückzugs der Drittligamannschaft haben beide sofort damit begonnen, einen Schattenkader für die Regionalliga zusammenzustellen und uns als neuem Vorstand damit extrem geholfen.“

Beide im Besitz der A-Lizenz

Sowohl Schneider als auch Voronov sind im Besitz der A-Lizenz, Schneider ist seit 2018 Jugendleiter bei den Krefeldern. Voronov trainierte zuletzt verschiedene Jugendmannschaften beim KFC. „Ich fühle mich sehr geehrt, diese verantwortungsvolle Position zu übernehmen und gehe diese mit dem notwendigen Respekt an. Wir haben in den vergangenen Wochen und Monaten so hart gekämpft, dass dieser Verein weiterlebt. Dieser Kampf wird nicht aufhören. Diese Saison wird sehr schwer und jedem sollte die Ausgangslage bewusst sein. Wir werden alles geben, um den KFC wieder in erfolgreiche Bahnen zu führen", sagt Schneider.

Torwart-Duo am Freitag vorgestellt

Erst am Freitag hatte der KFC die ersten beiden Spielerverpflichtungen für die kommende Saison bekannt gegeben. Jovan Jovic (VfL Bochum U19) und Timo Meißner bilden das neue Torwart-Duo.

Der KFC Uerdingen startet am 14. August (14 Uhr) mit einem Auswärtsspiel gegen Rot-Weiß Oberhausen in die Regionalliga-West-Saison 2021/2022. Bis dahin haben die Krefelder noch einiges zu tun, im Kader und hinter den Kulissen. An diesem Sonntag präsentiert sich die neue Mannschaft des KFC im Rahmen der Saisoneröffnung in einem Testspiel gegen den VfR Fischeln im Sportpark Oppum (16.00 Uhr).