Die Regionalligisten Bonner SC und Sportfreunde Lotte haben sich jeweils mit einem Außenspieler verstärkt. Beide Zugänge haben eine hervorragende Ausbildung genossen.

Justin Klein kehrt seinem bisherigen Arbeitgeber RW Koblenz den Rücken und wechselt zum Bonner SC. Das gaben die Rheinlöwen bekannt. "Mit Justin haben wir einen Spieler bekommen, der vielseitig einsetzbar ist. Jemanden der gute Standards im Fuß hat und mit seinem Charakter genau in unser Team passt", freute sich Trainer Björn Joppe gegenüber Vereinsmedien.

Für Klein selbst ist es die sechste Station im Herrenbereich. Der beidfüßige Außenspieler ist im rechten Mittelfeld zu Hause, kann aber auch im linken Mittelfeld oder als Rechtsverteidiger spielen. Für Alemannia Aachen und Rot-Weiß Oberhausen lief er 48-mal in der U19-Bundesliga-West auf, kann dazu auf 40 Partien in der Regionalliga Südwest zurückblicken. "Ich freue mich sehr über die neue Aufgabe in der Regionalliga West für den Bonner SC aufzulaufen. Der Trainer hat mir ein sehr gutes Gefühl gegeben in den Gesprächen, und mit dem Bonner SC habe ich das Gefühl, dass dort ein neues Zuhause entstehen kann", sagte Klein bei seiner Verpflichtung.

Lotte holt variablen Linksaußen

Aktiv geworden sind auch die Sportfreunde Lotte. Cedric Euschen weilte bereits bei der Mannschaft und wurde Anfang August nun auch offiziell vorgestellt. Euschen wurde im saarländischen Saarbrücken geboren und erhielt seine Ausbildung unter anderem bei dem heutigen Drittligisten aus der Landeshauptstadt. Für den 1. FCS kickte er auch in der U17- und U-19-Bundesliga. Nach Stationen bei dem 1. FC Nürnberg II und Fortuna Düsseldorf II, für die er in der abgelaufenen Saison 31-mal in der Regionalliga West auf dem Platz stand, zieht es ihn nun nach Lotte. Euschen ist sehr variabel, kann als Links- und Rechtsaußen sowie als Mittelstürmer spielen.