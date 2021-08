Der Fußballverband Niederrhein hat bekanntgegeben, dass in der Spielzeit 2021/2022 fünf Auswechslungen erlaubt sein werden.

Durch eine Änderung in der Spielordnung des Westdeutschen Fußballverbandes (WDFV) ist es dem Fußballverband Niederrhein (FVN) nun möglich gewesen, die Anzahl der Auswechslungen im Senioren-Spielbetrieb der Frauen und Männer von vier auf fünf zu erhöhen.

Diese Entscheidung gilt für die kommende Spielzeit 2021/2022. Ein Blick in die "Durchführungsbestimmungen und Richtlinien für das Spieljahr 2021/2022 gemäß §§ 1 und 50 SpO/WDFV" verrät, dass die Wechsel bei Pflichtspielen aller FVN-Spielklassen und Wettbewerben während der gesamten Spieldauer vollzogen werden können.

Der Austausch ist dabei an keine Voraussetzung gebunden. In den Bezirks- und Kreisligen A der Frauen sowie den Kreisligen C der Herren sind auch Wiedereinwechslungen von Spielerinnen und Spielern zugelassen. Dabei muss selbstverständlich auf eine Spielunterbrechung und die nötige Zustimmung des Schiedsrichterteams geachtet werden. Ob dies zwingend bei den Herren angewandt wird, entscheiden die Kreise in eigener Zuständigkeit, teilte der FVN mit.

Corona-Auswirkungen machen sich bemerkbar

Die Änderung wurde von der "Kommission Spielbetrieb" des FVN unter dem Vorsitz von Wolfgang Jades beantragt, nach dem sich ein Meinungsbild der Vereine eingeholt wurde. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie ließen die Entscheidung klar ausfallen. "Durch einen umfangreichen Austausch mit Vereinsvertreter*innen und Instanzen sind wir zu der Erkenntnis gekommen, dass eine überwiegende Mehrheit unserer Sportler*innen für die kommende Saison 2021/2022 einen dringenden Bedarf sieht, die körperliche Belastung zu reduzieren, um in den vergangenen Monaten erworbene Defizite physischer Natur zu kompensieren. Ein Baustein dazu kann die Erhöhung der Anzahl an Auswechslungen sein", ließ der Verband wissen.