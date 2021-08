RL West: RWE siegt klar im Stadtderby bei ETB SW Essen

Rot-Weiss Essen hat auch das nächste Vorbereitungsspiel gewonnen. Im Stadtderby bei ETB SW Essen setzte sich der Regionalligist am Mittwochabend mit 6:1 durch.

Rot-Weiss Essen hat den vorletzten Test vor dem Saisonstart am 14. August beim Bonner SC gewonnen. Die Mannschaft von Christian Neidhart gewann das Stadtderby bei ETB Schwarz-Weiß Essen am Uhlenkrug vor 1207 Zuschauern mit 6:1.

Den ersten kleinen Rückschlag musste RWE schon vor dem Spiel verkraften: Eigentlich sollten Simon Engelmann und Zlatko Janjic gemeinsam im Angriff auflaufen, doch ein Hexenschuss zwang Janjic zum Pausieren. Der ETB erwies sich indes von Beginn an als zäher Gegner. RWE hatte zwar logischerweise das Übergewicht und Torchancen, aber der Oberligist ließ in vielen Zweikämpfen nicht locker.

Agiler Voelcke bedient Engelmann

Nach 20 Minuten gelang schließlich die verdiente Führung für den Favoriten. Sascha Voelcke, der sich sehr agil zeigte, setzte sich über außen durch und bediente Engelmann. Der Torjäger musste den Ball nur noch über die Linie drücken.

Wer dachte, das Duell nehme nun einen einseitigen Verlauf, sah sich jedoch jäh getäuscht. Vier Minuten später glich Marcello Romano aus dem Nichts zum Ausgleich aus - nach einem schulbuchmäßigen Konter im Anschluss an eine Ecke von Rot-Weiss. Die Mannschaft von Suat Tokat zeigte sich wahnsinnig effizient. Im Anschluss konnte der ETB das Spiel auch ausgeglichener gestalten, so dass es mit dem Unentschieden in die Pause ging.

Kefkir trifft nach Einwechslung doppelt

Zur Pause wechselte Neidhart gleich sieben Mal durch - unter anderem kam Oguzhan Kefkir. Und der sollte schließlich die Partie entscheiden. In der 53. Minute erzielte der Offensivmann zunächst das 2:1, in der 69. Minute erhöhte Kefkir auf 3:1. In dieser Phase ließ RWE den Gastgeber erneut kaum zur Entfaltung kommen. Erolind Krasniqi markierte nach 79 Minuten noch das 4:1, ehe Engelmann (86.) und erneut Krasniqi (89.) den Schlusspunkt setzte.

Die Generalprobe vor der anstehenden Spielzeit bestreitet RWE am Samstag (14 Uhr, RS-Ticker) gegen Drittligist SC Verl.

So spielte RWE: Golz - Herzenbruch (46. Schumacher), Langesberg (46. Eismann), Heber (46. Schlüsselburg), Voelcke (46. Young), Grote (46. Dürholtz), Rios Alonso, Plechaty (46. Heim), Harenbrock (46. Kefkir), Krasniqi, Engelmann.

So spielte ETB: Jaschin - Sahin (60. Akhal), Maßmann, Agyeman (60. Togbedji), Dalyanoglu, Remmo, Mumcu (46. Kilav), Reichardt, Kimbakidila, Cisse, Romano (60. Atas).