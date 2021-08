RL Nordost: Erster Sieg für zwei ehemalige RWE-Spieler

In der Fußball-Regionalliga Nordost feierte der FC Energie Cottbus am Montagabend seinen ersten Saisonsieg. Mit dabei waren auch zwei ehemalige Rot-Weiss-Essen-Spieler.

Nach dem 1:1 gegen Luckenwalde und 1:2 beim BFC Dynamo konnte der FC Energie Cottbus am Montag gegen Optik Rathenow den ersten Saisondreier in der Regionalliga Nordost feiern. Max Kremer erzielte das 1:0-Siegtor.

Mit dabei beim ersten Sieg für Trainer-Rückkehrer Claus-Dieter Wollitz waren auch zwei Spieler, die in der vergangenen Saison noch für Rot-Weiss Essen spielten. Maximilian Pronichev und Jonas Hildebrandt standen, wie schon in den ersten beiden Partien der Cottbuser, in der Startelf.

Offensivspieler Pronichev konnte in den bisherigen drei Einsätzen über insgesamt 245 Minuten immerhin zwei Vorlagen zu Cottbuser Torerfolgen beisteuern. Hildebrandt, der auf der Sechser-Position agiert, absolvierte derweil alle drei Spiele von der ersten bis zur letzten Minute, ohne seine persönlichen Statistiken aufzubessern.

Kevin Freiberger mit einem bärenstarken Saisonstart - Zeiger-Klub mit sieben Punkten

Ein anderer ehemaliger RWE-Spieler hat derweil in drei Einsätzen schon zwei Tore vorbereitet und auch zwei Treffer erzielt. Die Rede ist von Kevin Freiberger, der ein absoluter Leistungsträger beim Chemnitzer FC ist. Die Mannschaft von Ex-Lippstadt-Trainer Daniel Berlinski ist mit zwei Siegen und einer Niederlage in die Spielzeit 2021/2022 gestartet.

Um einen Zähler besser als Chemnitz ist VSG Altglienicke in die Serie 21/22 gekommen. Die Berliner konnten zwei Spiele gewinnen und einmal Remis spielen. In zwei von drei Partien wirkte auch Philipp Zeiger, der einst sechs Jahre bei Rot-Weiss Essen verbrachte, mit.