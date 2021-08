RWO: Glück im Unglück für Nico Klaß

Fußball-Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen hofft aktuell, dass das erste Spiel gegen den KFC Uerdingen auch stattfinden kann. Für Nico Klaß könnte es eng werden.

Patrick Bauder hat seinen Job im Sommer gut gemacht. Der Sportchef des SC Rot-Weiß Oberhausen hat interessante Transfers getätigt und RWO gehört zu den Anwärtern auf die oberen Tabellenplätze in der neuen Saison.

Einer der Neuen ist Nico Klaß. Ein Überraschungscoup, mit dem wohl nur die Wenigsten gerechnet hätten. Aktuell fällt der letztjährige Zweitligaspieler aus. Doch Bauder gibt im RevierSport-Gespräch Entwarnung.

Patrick Bauder, wie sieht es um die Verletzung von Nico Klaß aus? Vorweg: er hat sich keinen Bänderriss zugezogen. Es handelt sich um eine Knöchelverletzung, die Nico ein bis drei Wochen außer Gefecht setzen wird. Wir müssen schauen, wie der Knöchel verheilt. Aber es ist nichts Schlimmes, deshalb kann ich da Entwarnung geben.

Wie zufrieden sind Sie mit der Form der Mannschaft gute zehn Tage vor Saisonbeginn? Erst einmal hoffe ich, dass wir gegen Uerdingen auch spielen können. Im Laufe des Dienstags sollte ja eine endgültige Entscheidung beim KFC fallen. Ich bin sehr zufrieden. Die Jungs hauen sich alle voll rein und sind ein echtes Team. Das gefällt uns. Die Art und Weise, wie wir gegen Leverkusen gespielt haben, macht auch Hoffnung. Wir haben unseren Stil und ziehen diesen durch.

1:3 gegen Leverkusen: Hatten Sie vor dem Testspiel vielleicht Sorge, dass man sich eine Klatsche einfängt? Nein. Aber natürlich besteht immer die Gefahr, dass man gegen einen Bundesligisten untergeht. Vor allem war es ja auch die Generalprobe für Leverkusen vor dem Pokalspiel beim 1. FC Lokomotive Leipzig. Bayer hat uns aufgezeigt, was uns noch fehlt und was wir schon gut machen. Solche Testspiele sind sehr wertvoll. Die Unterschiede waren vor allem in der Kaltschnäuzigkeit sichtbar. Ja, und die Schnelligkeit von einem Moussa Diaby ist natürlich unfassbar. Aber solche Mannschaften wie Bayer Leverkusen besitzen auch Ausnahmespieler.

Wie werden die letzten Tage vor dem Start aussehen? Am Samstag haben wir unsere Generalprobe gegen den 1. FC Bocholt. Das ist ein gefühlter Regionalligist, der uns noch einmal richtig fordern wird. Dann gehen wir die letzte Trainingswoche an und wollen einen guten Start in die Saison hinlegen.