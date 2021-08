Rot Weiss Ahlen: Ex-Wuppertaler ist da - kommt der Nächste?

Fußball-Regionalligist Rot Weiss Ahlen hat am Montagabend einen neuen Schlussmann vorgestellt. Der Keeper kommt vom Wuppertaler SV. Ein Feldspieler vom WSV könnte folgen.

RevierSport hatte vor wenigen Tagen berichtet, dass sich Rot Weiss Ahlen mit Daniel Szczepankiewicz einig ist. Nun folgte auch die offizielle Mitteilung des Klubs zur Verpflichtung des 27-jährigen Torhüters, der zuletzt beim Wuppertaler SV unter Vertrag stand.

„Daniel passt durch seine Art sehr gut in unser Team: Er bringt eine große Leidenschaft für den Fußball mit. Ich freue mich auf die künftige Zusammenarbeit und auf einen spannenden Zweikampf unserer beiden Torhüter“, sagt Ahlens Torwart-Trainer René Grabowski.

Burak Gencal ist auch ein heißes Thema

Gut möglich, dass nach Szczepankiewicz bald der nächste Wuppertaler an der Werse aufschlägt. Seit Tagen ist Rot Weiss Ahlen an Burak Gencal (26) vom WSV interessiert. Der Mittelfeldspieler, der in Wuppertal noch bis zum Sommer 2022 unter Vertrag steht, spielt in den sportlichen Planungen der Bergischen keine Rolle mehr. Ahlens Trainer Andreas Zimmermann würde den ehemaligen Spieler des Bonner SC gerne in seinem Kader begrüßen. Jetzt müssen sich nur noch der WSV und RWA einigen.

Die Zu- und Abgänge von Rot Weiss Ahlen im Überblick:

Zugänge: Martin Velichkov (Fortuna Köln), Dimitrios Ioannidis (Fortuna Sittard), Oktay Dal, David Mamutovic (beide SV Bergisch Gladbach 09), Patrik Twardzik (Germania Halberstadt), Ibrahim Das (VfL Osnabrück U19), Leonardo Marino, Tidiane Gueye, Noyan Efe Bayaki (alle eigene U19), Daniel Szczepankiewicz (Rot Weiss Ahlen).

Abgänge: Rafael Hester (SV Schermbeck), Luca Steinfeldt, Paolo Maiella (beide SV Lippstadt), Koray Kacinoglu (SF Baumberg), Adrian Oeynhausen (SC Paderborn), Phillip Aboagye (Wuppertaler SV), Jan Holldack (pausiert), Bernd Schipmann (Ratchaburi Mitr Phol FC/Thailand), Yasin Altun, Arda Nebi (beide Ziel unbekannt).