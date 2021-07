Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen konnte das Benefizspiel beim FC Iserlohn mit 5:0 gewinnen. Dabei sorgte ein U19-Spieler für Aufsehen.

Für Rot-Weiss Essen war die Partie beim FC Iserlohn der zweite Test binnen zwei Tagen. Bereits am Donnerstag war RWE im Einsatz und gastierte beim Südwest-Regionalligisten Kickers Offenbach. Das Spiel am Bieberer Berg endete 4:1 für die Essener, die eine beeindruckende Vorstellung lieferten.

In Iserlohn siegten die Rot-Weissen nun mit 5:0 (2:0). Die Treffer erzielten Simon Engelmann (2), Zlatko Janjic, Nils Kaiser und Kevin Holzweiler. Normalerweise hätte die Elf von Trainer Christian Neidhart am Freitagabend gegen den FSV Frankfurt getestet. Aufgrund der Flutkatastrophe in NRW entschied sich der Verein allerdings, ein Benefizspiel gegen den Westfalenligisten aus Iserlohn zu vereinbaren. Zurück zum Sportlichen: Während in Offenbach bereits eine potenzielle Stammelf spielte, setzte der 52-jährige RWE-Coach in Iserlohn Spieler ein, die bislang weniger zum Einsatz gekommen sind. Nur Felix Herzenbruch blieb aus der Startelf übrig.

Neidhart-Lob für U19-Spieler

Das wusste auch der Essener Coach einzuordnen: “In der ersten Halbzeit war eine Mannschaft auf dem Platz, die wir in dieser Konstellation noch nie hatten. Wir haben diesen Test professionell erledigt. Nicht mehr und nicht weniger. Wichtig ist, dass sich kein Spieler verletzt hat. Aber fußballerisch stellen wir uns schon etwas anderes vor“, erklärte Neidhart nach dem Abpfiff.

Mit Mustafa Kourouma lief sogar ein A-Jugend-Spieler von Beginn an auf. Der 18-jährige Innenverteidiger sorgte für Aufsehen und war im ersten Durchgang mit seinem kompromisslosen Zweikampfverhalten und seiner Passsicherheit der beste Essener auf dem Platz. Neidhart lobte den Youngster: “Musti hat es richtig gut gemacht. Er hat schon im Spielerersatztraining die eine oder andere Einheit mitgemacht. Musti war frisch und hatte richtig Bock. Das hat er auch gezeigt. Er ist sehr positiv aufgefallen.“

Ende der Vorbereitung – noch zwei Testspiele stehen bevor

Der amtierende Regionalliga-Vizemeister wird bis zum Saisonstart noch zwei Testspiele absolvieren. Nach dem Kräftemessen beim Stadtrivalen ETB SW Essen (04.08, 19.30 Uhr), folgt drei Tage später der Härtetest gegen den Drittligisten SC Verl (07.08, 14 Uhr) an der Essener Hafenstraße. Richtig ernst wird es aber erst am 14. August: Dann reist die Neidhart-Elf beim Saisonauftakt zum Bonner SC und beginnt dort die Aufstiegsmission.