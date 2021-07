Aus dem Bundesliga- in den Regionalliga-Kader: Diesen Weg geht nun ein Mittelfeldspieler des Fußball-Bundesligisten VfL Bochum.

Dieser Transfer hatte sich seit Tagen angebahnt: Lars Holtkamp verlässt Bundesligist VfL Bochum und schließt sich dem Regionalliga-Vertreter Bonner SC an. RevierSport hatte den Wechsel in den vergangenen Tagen bereits angekündigt.

Beim VfL Bochum plante Trainer Thomas Reis nicht mehr mit dem 19-jährigen defensiven Mittelfeldspieler. Schon in der vergangenen Rückrunde war Holtkamp an den Wuppertaler SV ausgeliehen. Er verbuchte in der Rückserie aufgrund einer Verletzung lediglich acht Einsätze für den WSV, der der Erstrunden-Gegner des VfL Bochum im DFB-Pokal ist, in der Regionalliga West.

Holtkamp ist waschechter Bochumer

Der 19-Jährige ist ein waschechter Bochumer Junge, der seit 2010 für den VfL aktiv war. Doch zu einem Profieinsatz langte es nicht. In der U19-Bundesliga West kommt Holtkamp auf 36 Einsätze für den VfL Bochum. Nach elf Jahren verlässt er nun die Castroper Straße in Richtung ehemalige Bundeshauptstadt.

Große Freude in Bonn

Beim Viertligisten Bonn freut man sich natürlich auf Holtkamp. "Wir freuen uns, dass wir einen hochtalentierten Spieler vom VfL Bochum von unserem Weg überzeugen und gewinnen konnten", berichtet Chef-Trainer Björn Joppe, der einst selbst für den VfL spielte.

"Ich freue mich sehr, kommende Saison für den Bonner SC auflaufen zu dürfen. Die guten Gespräche mit dem Trainer und den Verantwortlichen haben mich überzeugt, diesen Schritt zu gehen. Ich freue mich bald zur Mannschaft zu stoßen, um dann alles zu geben für eine erfolgreiche Saison", ergänzt Lars Holtkamp.

Allerdings hat der VfL die Option, den Spieler zurückzuholen. Bochums Geschäftsführer Sport, Sebastian Schindzielorz, betont: "Wir wünschen Lars viel Erfolg. Für einen Spieler seines Alters ist Spielpraxis ein wesentliches Element der Entwicklung. Wir werden seinen Weg genau verfolgen. Aus diesem Grund haben wir eine Option verankert, ihn zum VfL zurückholen zu können.“