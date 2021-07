VfL Bochum: Mittelfeld-Mann steht vor Wechsel in die Regionalliga

Fußball-Bundesligist VfL Bochum plant bekanntlich die kommende Saison ohne drei Spieler, die eigentlich noch einen Vertrag an der Castroper Straße besitzen.

Noch vor dem Trainingslager in Südtirol hatte VfL-Bochum-Trainer Thomas Reis drei Spielern mitgeteilt, dass sie trotz gültiger Verträge keine sportliche Perspektive beim Bundesliga-Aufsteiger besitzen.

Dies trifft auf Tom Weilandt, Baris Ekincier und Lars Holtkamp zu. Während Weilandt bislang auf der Vereinssuche zurückhaltend zu agieren scheint, stellte sich Ekincier zuletzt beim SV Waldhof Mannheim vor.

"Ich hoffe, dass die Unterschrift noch in dieser Woche erfolgt"

Einen Schritt weiter ist schon Holtkamp. Dieser steht nämlich kurz vor der Unterschrift beim West-Regionalligisten Bonner SC. "Wir sind uns eigentlich einig. Es fehlen noch zwei, drei Kleinigkeiten. Ich hoffe, dass die Unterschrift noch in dieser Woche erfolgt", verrät Giovanni Federico, ehemaliger Bundesligaprofi und aktueller Holtkamp-Berater, gegenüber RevierSport.

Holtkamp spielt seit 2010 für den VfL Bochum

Der 19-Jährige ist ein waschechter Bochumer Junge, der seit 2010 für den VfL aktiv ist. Doch zu einem Profieinsatz langte es noch nicht. Zuletzt war der defensive Mittelfeldspieler bereits in der Regionalliga West aktiv. Holtkamp war gemeinsam mit Moritz Römling zur Rückrunde der Saison 2020/2021 an den Wuppertaler SV ausgeliehen. Beim WSV kam er aufgrund von einer Verletzung jedoch auch nur auf acht Spiele. Nun wird wohl ein neuer Anlauf in der West-Staffel nehmen: beim Bonner SC.

Dieser trifft am 14. August (14 Uhr) zum Regionalliga-West-Auftakt der Saison 2021/2022 auf Rot-Weiss Essen.