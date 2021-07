Am Donnerstag spielt RWE (19 Uhr, Bieberer Berg) bei den Kickers Offenbach. Wer nicht im Stadion dabei sein kann, hat die Möglichkeit das Spiel im Stream zu sehen.

Kickers Offenbach vs. Rot-Weiss Essen: Tradition trifft auf Tradition! So bewirbt der Regionalliga-Südwest-Vertreter das Duell gegen den Regionalliga-West-Klub aus Essen auf seiner Homepage.

6385 Fans können dieses traditionsreiche Aufeinandertreffen der beiden Kult-Klubs aus Hessen und dem Ruhrgebiet auf dem Bieberer Berg im Stadion verfolgen. Wie die interessierten Zuschauer an Karten kommen können, wird auf der Kickers-Homepage erläutert.

Thomas "Sandy" Sandgathe und Christian "Knappi" Knappmann kommentieren das Spiel im Stream

Das Testspiel zwischen OFC und RWE wird für alle, die nicht am Bieberer Berg sein können, auch live im Kickers.TV übertragen. Die Sendung startet bereits um 18:45 Uhr. Als Co-Kommentatoren sind der ehemalige OFC- und RWE-Spieler Christian „Knappi“ Knappmann sowie Thomas "Sandy" Sandgathe vom Essener-Kultsender Radio Hafenstraße am Start.

Da der OFC nach wie vor auf jede Einnahme angewiesen ist, hat das OFC-Präsidium entschieden, das Spiel live im Kickers.TV (PayTV) zu übertragen. Für 9,01 Euro kann man das Spiel mit Live-Bewegtbild sehen.

Und so könnt Ihr Euch in den Stream einwählen: • www.Kickers.TV anklicken und Ticket buchen. • Es bedarf keiner weiteren Mail und es wird auch kein Code benötigt. Ab 15 Minuten vor Spielbeginn sehen Sie nun den Video-Livestream. • Bitte beachten Sie, dass der Livestream erst am Donnerstag um 18:45 Uhr startet. Das heißt, Sie können natürlich vorher auch kein Livebild sehen. • Wenn das TV-Ticket gekauft ist und das Bild noch nicht lädt, bitte bis zu einer Minute warten. Ansonsten Cache leeren, Browser schließen und nochmal anmelden (ggf. mit anderem Browser). NICHT mehrfach kaufen!

• Antworten zu häufig gestellten Fragen finden Sie unter: https://www.ofc.de/kickerstv/faq/