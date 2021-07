Nächster RWE-Gegner holt Drittligaspieler

Rot-Weiss Essen befindet sich nach seinem einwöchigen Trainingslager und drei freien Tagen seit Dienstag wieder bei der Arbeit. Am Donnerstag geht es nach Offenbach.

Rot-Weiss Essen reist am Donnerstag (29. Juli 2021, 19 Uhr) zu einem traditionsreichen Duell. Auf dem Bieberer Berg trifft RWE auf die Kickers Offenbach. 6385 Fans dürfen dieses Spiel live im Stadion verfolgen. Auch Gäste-Zuschauer aus Essen sind herzlich nach Offenbach eingeladen, so steht es auf der Kickers-Homepage.

Die Hessen, die ähnlich ambitioniert wie Rot-Weiss Essen sind, wollen auch in der kommenden Saison Regionalliga-Südwest-Meister werden und endlich in die 3. Liga zurückkehren. Während RWE zuletzt 2007/2008 in der damals noch zweigleisigen 3. Liga spielte, war der OFC zuletzt 2012/2013 drittklassig.

Kickers sind heiß auf die Drittliga-Rückkehr

Nach neun Jahren wollen die Kickers endlich wieder in den bezahlten Profifußball zurückkehren. Dafür haben sie im Sommer auch einige interessante Transfers getätigt. Der jüngste Fang: ein 27-maliger Drittligaspieler.

In seiner bisherigen Karriere kam der 1,75 Meter große Linksfuß in 27 Begegnungen der 3. Liga (zwei Tore und vier Assists), in 35 Punktspielen der Regionalliga (elf Tore und fünf Assists) sowie in 43 Oberligaspielen (acht Tore und zehn Assists) zum Einsatz.

Ramaj: "Kickers sind ein großer Traditionsklub"

Die Offenbacher Kickers haben Elsamed Ramaj verpflichtet. Der Offensivspieler stand zuletzt beim VfB Lübeck unter Vertrag. Vor seiner Zeit in Lübeck trug der 25-jährige Ramaj, der bevorzugt auf Links- und Rechtsaußen spielt, unter anderem das Trikot des Wuppertaler SV und von Hansa Rostock. Ramaj: "Ich freue mich sehr, dass es mit dem Wechsel nach Offenbach geklappt hat. Die Gespräche waren sehr gut und Kickers Offenbach ist ein großer Traditionsverein mit vielen Fans im Rücken.

Große Tradition und viele Fans: so könnte man auch den nächsten Kickers-Gegner Rot-Weiss Essen beschreiben.