Oberliga Niederrhein: Gut für Mülheim und Frintrop - Kleve taumelt weiter dem Abstieg entgegen

1. FC Saarbrücken 15-Tore-Mann im Visier, Probespieler an Bord - und Überraschungscomeback?

Der 1. FC Saarbrücken kann sich für das Duell gegen Rot-Weiss Essen am Mittwoch, 24. April, in eine blendende Position im Aufstiegsrennen bringen. Auch darüber hinaus tut sich was.