Die SpVgg Erkenschwick hat schon wieder auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Zur neuen Saison kommt ein 18-jähriger Stürmer aus Dortmund.

Mit Aggelos Nikolaus Meselidis hat die SpVgg Erkenschwick ihren vierten Neuzugang präsentiert. Der 18-Jährige kommt vom TSC Eintracht Dortmund. Für deren A-Jugend ist er aktuell noch in der Westfalenliga unterwegs.

Ausgebildet wurde Meselidis bei der SG Wattenscheid 09. In der Saison 2022/23 ging er dort in der A-Jugend-Landesliga auf Torejagd, ehe der Schritt zu Eintracht Dortmund in die U19-Westfalenliga folgte. Nun also der Sprung in den Seniorenbereich - genauer gesagt in die Oberliga Westfalen zur SpVgg Erkenschwick.

Erst am Montag, 15. April, hatte Erkenschwicks Trainer Magnus Niemöller gegenüber dieser Redaktion durchblicken lassen, dass die Kaderplanung des Oberligisten in vollem Gange sei. "Wir befinden uns natürlich noch am Anfang der Kaderplanung für die kommende Saison. Grundsätzlich haben wir in allen Mannschaftsteilen noch Platz für Verbesserungen."

Das war im Zuge der Verpflichtung von Luis Schultz, der vom ambitionierten Westfalenligisten Lüner SV, wo er sich in seinem ersten Seniorenjahr bereits etabliert hat und zu den Leistungsträgern zählt, kam. "Er ist ein guter Junge, der jetzt seine ersten Schritte im Seniorenbereich gegangen ist. Ich freue mich auf einen sehr willensstarken Spieler", kommentierte Niemöller den Transfer.

Am Dienstag, 16. April, stellten die "Schwicker" dann Theofilaktos Simakis vor. Über den VfB Waltrop fand Simakis den Weg in die Jugend von Rot-Weiß Oberhausen, wo er unter anderem zwölf Spiele in der U19-Bundesliga absolvierte. Ein Treffer war ihm dabei aber nicht vergönnt. Seit dieser Saison läuft der Offensivspieler für den SV Lippstadt in der U19-Westfalenliga auf und hat seinen Torriecher wiedergefunden.

Der 19-Jährige steuerte bislang acht Treffer in zehn Spielen zu einer starken Lippstädter Saison bei. Im kommenden Jahr soll Simakis dann seine Qualitäten erstmals im Seniorenbereich unter Beweis stellen und seine ersten Schritte bei der Spielvereinigung gehen.

Nun also der dritte Tag in Folge mit einem Neuzugang bei der SpVgg. Der Vierte im Bühne ist Leon Bachmann, der vom Niederrhein-Oberligisten TVD Velbert kommt. Dieser Transfer steht seit Anfang April fest.