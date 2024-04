Nach der Rückkehr von Marc Schürmann ist das nächste Vorstandsmitglied beim KFC Uerdingen fix. Ein ehemaliger Sportdirektor kommt.

Ilja Ludenberg wird neues Vorstandsmitglied des KFC Uerdingen. Das gaben die Krefelder am Montagabend, 15. April, bekannt.

"Wir freuen uns, mit Ilja Ludenberg einen erfahrenen Fußballfachmann im Vorstand begrüßen zu dürfen. Ilja ist mit seiner sportlichen Kompetenz und seinem großen Netzwerk, über welches wir unsere finanzielle Situation bereits lösen konnten, ein wichtiger Baustein in der Neuausrichtung unseres Vereins. Wir stehen bereits seit langer Zeit im regelmäßigen Austausch und ich freue mich nun auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit", sagte der Vereinsvorsitzende Marc Schürmann.

Erst vor wenigen Tagen hatte der KFC die Rückkehr von Schürmann selbst als Vorsitzendem bekanntgemacht. "Auch nach meinem Rücktritt aus dem Vorstand stand ich in Kontakt mit Verwaltungsrat und Vorstandsmitgliedern. Der KFC ist mein Herzensverein und daher habe ich weiter an Lösungen gearbeitet, um die durch den Ausfall des Hauptsponsors entstandene Etatlücke zu schließen", hatte Schürmann gesagt.

Ilja Ludenberg war viele Jahre als als Amateurobmann, U23-Leiter oder Lizenzspielerscout bei Fortuna Düsseldorf tätig. Weitere Stationen waren als sportlicher Leiter bei Ratingen 04/19, SV Straelen und TuRU Düsseldorf.

Nun ist auch Ludenberg an Bord. "Ich freue mich sehr auf die spannende Aufgabe beim KFC. Der Kontakt zu Marc Schürmann ist in den letzten Monaten nie abgerissen und ich bin sehr froh, dass ich über mein Netzwerk zur finanziellen Gesundung des Vereins beitragen kann. Hierfür auch vielen Dank an den Verwaltungsrat und Nils Gehlings für das entgegengebrachte Vertrauen."

Der 55-jährige Familienvater gab sich auch gleich mal positiv gestimmt für die Zukunft: "Die Insolvenz ist vom Tisch und auch der Etat ist insgesamt für die laufende Spielzeit gesichert. Somit können wir nun in allen Bereichen gemeinsam mit Verwaltungsrat und Vorstand an der Zukunft des KFC arbeiten. Ich bin überzeugt davon, dass wir mit ehrlicher, transparenter und kontinuierlicher Arbeit den Verein wieder nach vorne bringen. Die Basis ist da, jetzt gilt es anzupacken und hart zu arbeiten."

Sportlich spielt der KFC Uerdingen noch um den Aufstieg in die Regionalliga West. Da die Sportfreunde Baumberg, klarer Tabellenführer der Oberliga Niederrhein, keine Regionalliga-Lizenz beantragt haben, darf ein Verfolger nachrücken.