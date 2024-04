Mit 3:2 gewann der KFC Uerdingen in der Oberliga Niederrhein gegen den SV Sonsbeck knapper als nötig. Etwas Druck auf den ärgsten Konkurrenten Ratingen 04/19 konnte man ausüben.

74 Minuten lang sah alles nach einem souveränen Heimsieg aus, die Uerdingen führten durch zwei Tore von Torjäger Dimitrios Touratzidis und ein herrliches Freistoßtor von Pascale Talarski bereits mit 3:0. Am Ende kamen die Gäste durch gleich zwei (!) Eigentore des KFC noch auf 3:2 heran, Marvin Gomoluch lenkte in der Schlussminute der Nachspielzeit einen Schuss an den Pfosten. Klar ist: 20 Minuten in der Art kann sich der KFC in der Rest-Saison wohl kaum noch erlauben.

Touratzidis zeigte sich zufrieden mit den drei Punkten. „Ich habe meinen Job gemacht und hoffe, bis zum Ende der Saison noch mehr Tore nachzulegen. Der Trainer hat uns einen guten Plan gegeben. Wir haben 100 Prozent gegeben.“

Durch den Sieg stehen die Uerdinger zumindest für zwei Tage nur einen Punkt hinter Ratingen 04/19, die den ersten „Aufstiegsrang“ belegen. Ratingen spielt erst am Sonntag gegen den Mülheimer FC. KFC-Trainer Levan Kenia war letztlich erleichtert, die drei Punkte geholt zu haben und den Druck auf den ärgsten Konkurrenten erhöht zu haben.

Jeder muss seine Hausaufgaben machen. Wir haben unsere heute gemacht. Levan Kenia

„Das kann man so und so sehen. Wenn wir hier unentschieden gespielt hätten, wäre es nicht so gut gewesen, dann wäre es vielleicht ein Vorteil für Ratingen. So ist es vielleicht ein kleiner Vorteil für uns“, betonte der Übungsleiter. „Wir schauen nur auf uns, von Woche zu Woche und schauen am Ende, was passiert. Jeder muss seine Hausaufgaben machen. Wir haben unsere heute gemacht.“

Aufstiegsgipfel beim Aufeinandertreffen in Ratingen?

Der KFC Uerdingen hat den Aufstieg nicht in der eigenen Hand. Denn auch, wenn die Mannschaft auf einen Punkt an Ratingen herangerückt ist und beide Mannschaften am drittletzten Spieltag (12. Mai) in Ratingen aufeinandertreffen, hat der KFC bereits ein Spiel mehr ausgetragen.

Doch abgesehen vom KFC Uerdingen muss Ratingen 04/19 noch gegen die SF Baumberg (21. April) und bei der Spvg Schonnebeck (27. April) spielen und hat somit die drei Top-Gegner der Oberliga noch vor sich. Sollte der KFC seine Spiele also weiter gewinnen, ist es möglich, dass Ratingen noch einmal patzt – und der Aufstieg beim direkten Aufeinandertreffen in Ratingen womöglich entschieden wird.