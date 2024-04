Nach Finn Wortmann und Trainer Magnus Niemöller bleibt das nächste Duo der Spielvereinigung Erkenschwick erhalten.

Die SpVgg Erkenschwick treibt die Personalplanungen voran. Mit Lennard Isensee und Ubeyd Güzel hat das nächste Duo seine Zusage für die kommende Spielzeit gegeben.

Güzel ist ein 23 Jahre alter Torwart, der in dieser Saison einmal im Kreispokal und fünfmal in der Oberliga zum Einsatz kam. Er ist zu Jahresbeginn vom TuS Haltern gekommen und hat in der Vergangenheit auch schon für Westfalia Herne gespielt.

Mit Isensee bindet Erkenschwick einen weiteren Ex-Halterner. In dieser Saison kam er in seinem zweiten Seniorenjahr zu bisher zehn Einsätzen. Gegen den ASC Dortmund konnte er sein erstes Tor in der Oberliga Westfalen erzielen. Beide Zusagen gelten für die kommende Saison.

Jüngst hatten die "Schwicker" bereits zwei weitere, wichtige Personalien geklärt. Zum einen die von Stürmer Finn Wortmann, der ebenfalls für die kommende Saison unterschreiben hat. Es habe Interessenten "aus ganz Westfalen" für den 24-Jährigen, der in der laufenden Oberliga-Saison auf neun Tore und sechs Vorlagen kommt, gegeben.

"Finn ist ein fantastischer Fußballer und ein noch besserer Mensch. Er symbolisiert genau das, was wir uns hier bei der Spielvereinigung wünschen. Wir sind sehr glücklich, ihn und seine ihn immer unterstützende Familie ein weiteres Jahr am Stimberg begrüßen zu dürfen", lässt sich der Sportliche Leiter Antonios Kotziampassis in der Mitteilung zitieren.

Dazu kommt auch noch der Trainer, Magnus Niemöller, der ebenfalls verlängert hat. In diesem Jahr sind die Schwicker in der Oberliga noch ungeschlagen. "Ich bin kein Freund davon, dass man sagt, dass wir ja nur 'Aufsteiger' seien, um die Fallhöhe zu verringern, falls es am Ende nicht klappen sollte", sagte Niemöller gegenüber dieser Redaktion am Mittwoch, 3. April.

Und weiter: "Mit dem Lizenz-Antrag hat der Verein auch ein tolles Zeichen gesetzt. Ich war vorher schon zweimal in Erkenschwick und habe da andere Zeiten erlebt. Damals hat der Verein, obwohl wir es sportlich geschafft hatten, aus guten Gründen auf den Aufstieg verzichtet."