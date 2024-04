Oberligist Sportfreunde Siegen ist in einer starken Verfassung. Trainer Thorsten Nehrbauer hat den Verein aus dem Abstiegskampf auf Rang acht geführt.

Was für eine Machtdemonstration. Am Ostermontag besiegten die Sportfreunde Siegen den TuS Bövinghausen in der Oberliga Westfalen mit 5:0. Es war wohl die beste Leistung, die der Traditionsklub in dieser Saison zeigte. Entsprechend zufrieden zeigte sich auch Cheftrainer Thorsten Nehrbauer nach dem Abpfiff:

"Wenn man so einen deutlichen Sieg planen könnte, dann würde man das ja Woche für Woche machen (lacht). Es ist einfach die Konsequenz aus der guten Arbeit von den Jungs in den letzten Wochen. Wir sind sehr glücklich, dass wir dieses Spiel so souverän gewinnen konnten."

Bei den letzten beiden Heimspielen gegen Erkenschwick (2:2) und Bövinghausen durften sich die Siegener insgesamt über eine gute Zuschauerzahl für Oberligaverhältnisse freuen. Gegen Erkenschwick waren knapp 1100 Fans vor Ort im Leimbachstadion und gegen Bövinghausen durfte sich der Oberligist über 807 Zuschauer freuen – trotz des Feiertags.

"Aktuell gibt es mit Alemannia Aachen ein größeres und prominenteres Beispiel, da peitschen die Zuschauer die Mannschaft auch Woche für Woche nach vorne. Wir haben momentan auch dieses Gefühl. Ich hoffe, dass noch mehr Siegerländer hier ins Stadion kommen, um uns zu unterstützen. Was wir versprechen können, ist immer einen absolut leidenschaftlichen Fußball", erklärte Nehrbauer, der einen Vergleich zum Regionalliga West-Spitzenreiter zog.

Der Trainer ist der Hauptgrund, warum in Siegen wieder Euphorie entfacht wurde. Als Nehrbauer die Sportfreunde im Oktober 2023 übernahm, hieß die Realität Abstiegskampf. Seitdem holte der Ex-Profi (132 Zweitliga-Spiele, 2 Bundesliga-Partien) in 18 Partien 30 Punkte und führte Siegen auf den gesicherten Mittelfeldplatz acht. Aus den vergangenen sechs Spielen holte die Nehrbauer-Elf stolze 14 Zähler. Der 46-Jährige ist ohne Frage der Architekt des Aufschwungs.

Auch bei seinen vorherigen Stationen hatte Nehrbauer Erfolg: Zweimal führte er bereits den 1. FC Kaan-Marienborn zum Regionalliga-Aufstieg und in der Vorsaison sogar auf Rang fünf. Bei den Sportfreunden Siegen besitzt er noch einen Vertrag bis 2025.

"Freunde und Bekannte aus allen Ligen fragen mich natürlich, wie es bei mir aussieht. Ich bin aber jetzt in Siegen und voll konzentriert auf die Sportfreunde Siegen. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich diese Aufgabe zu 1000 Prozent richtig mache", betonte der Erfolgscoach auf RS-Nachfrage zu seinen Zukunftsplänen.