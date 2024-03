Die Spvgg. Erkenschwick gesellt sich im Aufstiegsrennen der Oberliga Westfalen dazu. Nach fünf Siegen in Serie lauert der Tabellenvierte.

Seit neun Spielen ist die SpVgg Erkenschwick ungeschlagen. In dieser Zeit gab es sieben Siege und somit kletterte die Spielvereinigung einige Plätze nach oben. Durch den erneuten Patzer vom SV Schermbeck, der aktuell überhaupt nicht in Form ist, rückte Erkenschwick auf Platz vier vor.

Das Aufstiegsrennen darf damit einen fünften Kandidaten begrüßen, der nun mehr als nur eine Außenseiterchance hat. Lotte ist nur zwei Zähler von Erkenschwick entfernt, ASC 09 Dortmund fünf. Am 15. Spieltag betrug der Rückstand noch satte elf Punkte. Der aktuelle Erfolgslauf der Elf von Magnus Niemöller ist beachtlich.

Stefan Oerterer, Torjäger der Spielvereinigung, verrät gegenüber RevierSport, warum die Mannschaft aktuell so unfassbar gut performt: "Wir gewinnen aktuell Spiele, in denen wir vielleicht nicht die bessere Mannschaft sind. In Erkenschwick sind wir ein eingeschworener Haufen, der jetzt halt das Feld von hinten aufräumt. Das macht uns sehr viel Spaß - mit uns rechnete ja keiner."

Auf die Frage hin, ob die Mannschaft nun zum erweiterten Kreis der Aufstiegsfavoriten gehört, hat Oerterer eine klare Antwort parat: "Wenn du dich da so festgebissen hast, kann man das vielleicht schon so sagen. Wir fühlen uns in dieser kleinen Verfolgerrolle aktuell aber sehr wohl. Wir fliegen ein wenig unterm Radar. Aber: Wenn wir am Donnerstag wieder dreifach punkten, könnte man über eine Anpassung der Saisonziele nachdenken."

Am Donnerstag (28. März) gastiert das Team der Stunde der Oberliga Westfalen bei den Sportfreunde Siegen. Eine Mannschaft, die sich in den letzten Wochen ebenfalls in bestechender Verfassung zeigt.

Entsprechend hoch ist bei Oerterer auch der Respekt vor der kommenden Aufgabe in Siegen: "Wir waren im Hinspiel chancenlos beim 1:4. Da haben wir etwas gutzumachen. Abends unter Flutlicht macht es richtig Bock im Leimbachstadion und wir wollen was mitnehmen aus Siegen. Ich erwarte ein cooles und vor allem enges Spiel."