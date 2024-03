Oberliga Niederrhein: Internes Saisonziel verändert? Dahin soll es für Schonnebeck am Ende gehen

Die Tabellenspitze wird immer enger. Die Spvg Schonnebeck gehört mittlerweile zu den Top-Teams der Oberliga Niederrhein. Intern dürfte das zum Umdenken der Ziele motivieren.

Die Spielvereinigung Schonnebeck ist zurzeit ohne Zweifel das Team der Stunde neben dem KFC Uerdingen. Drei Siege und ein Unentschieden aus den letzten vier Partien sind eine deutliche Ansage an die Konkurrenz im obersten Tabellendrittel.

Nach dem ersten Halbjahr gab Dirk Tönnies seine Ziele für das Jahr 2024 aus. "Wenn wir zwischen Platz vier und acht landen, dann ist das für das erste Jahr mit so vielen jungen Spielern eine gute Geschichte", sagte er gegenüber RevierSport.

Ein paar Monate in die Gegenwart gesprungen, stehen die "Schwalben" auf Platz vier und lauern auf Fehler von Germania Ratingen und Uerdingen. Gut eine Woche vor Ablauf der Frist für den Lizenzantrag für die Regionalliga ist immer noch nicht klar, ob die Sportfreunde Baumberg als souveräner Spitzenreiter den möglichen Weg in die Regionalliga antreten - das Gleiche gilt jedoch auch für Schonnebeck, die sich intern noch beraten.

Platz zwei würde somit der Rang der Begierde werden. Tabellarisch ist die Spielvereinigung so nah wie noch nie in dieser Saison am möglichen Coup. Platz acht bis vier wäre beim Rückstand von nur vier Zählern auf Platz zwei ein sehr bescheidenes Ziel.

Zwar haben die leisen Aufstiegsgedanken durch das späte 2:2-Remis gegen den TSV Meerbusch einen herben Dämpfer erlitten, doch die Frage an Tönnies und Co. bleibt berechtigt: Hat sich der Anspruch mittlerweile verändert?

Der Coach gibt eine klare Antwort: "Wir sind auf einem guten Weg, spielen guten Fußball und erarbeiten uns immer wieder Chancen. Das ist das Ziel, das wir haben wollen. Wir haben eine sehr, sehr junge Mannschaft, dass wir da hin und wieder mal ein wenig Lehrgeld zahlen müssen, das ist dann halt so. Damit müssen wir uns abfinden."

Tönnies gibt aber auch zu verstehen, "dass eben auch die Konkurrenz Federn lässt." Siehe ETB, Ratingen und Hilden, die immer wieder Schwächephasen einstreuen. Auch Baumberg wirkt nicht immer sattelfest.

"Wir gucken mal ganz in Ruhe weiter, dass wir uns da in den Top-Fünf platzieren und am Ende auch so ins Ziel einlaufen. Ich denke, darauf wird es auch hinauslaufen", prognostiziert der Übungsleiter am Schetters Busch.

Am Mittwoch (27. März, RS-Ticker) gastiert Schonnebeck bei der DJK Adler Union Frintrop. Dort können die Schwalben schonmal vorlegen und den Druck auf die direkte Konkurrenz erhöhen.