Ein möglicher Aufstieg ist beim KFC Uerdingen noch längst nicht abgeschrieben. Eventuell reicht in dieser Spielzeit sogar Tabellenplatz zwei. Maik Odenthal bleibt dennoch demütig.

Der KFC Uerdingen hat seit dem Trainerwechsel wieder zu alter Stärke gefunden. Unter der Leitung des Interimstrainer-Duos Levan Kenia und Johannes Dahms stehen drei Siege aus drei Ligaspielen zu Buche. Mit der maximalen Punkteausbeute in den letzten Wochen haben sich die Krefelder wieder still und heimlich auf Tabellenplatz drei vorgeschoben - und den Aufstieg längst noch nicht abgeschrieben.

Denn durch das nach wie vor zweifelhafte Szenario, dass sich die Sportfreunde Baumberg um einen Lizenzantrag für die Regionalliga kümmern, kann sich der Rest der Top-Gruppe in der Oberliga Niederrhein noch berechtigte Hoffnungen auf den Aufstieg machen. Der Vizemeister würde in diesem Fall für Baumberg den Weg in die Viertklassigkeit antreten.

Um diesen kämpfen aktuell gleich mehrere Teams, die hinter dem Spitzenreiter lauern. Hoch im Rennen sind Ratingen 04/19, die Spielvereinigung Schonnebeck und eben der KFC Uerdingen. Zuletzt erfolgte ein überzeugender 4:0-Sieg gegen den VfB 03 Hilden, einen direkten Konkurrenten im oberen Tabellendrittel. Offensiv zeigten sich die Krefelder torhungrig und effizient, defensiv überwiegend konzentriert und geordnet - ein rundum gelungener Abend.

Nachhaltig Eindruck hinterlassen hat vor allem das Tor von Maik Odenthal zum zwischenzeitlichen 2:0. Der Mittelfeld-Mann versuchte es von der Seitenlinie, aus knapp 25 Metern Torentfernung, mit dem direkten Torschuss und durfte jubeln. RevierSport hat im Anschluss an die Partie mit dem Ex-Oberhausener (2016-2022) gesprochen.

Maik Odenthal, herzlichen Glückwunsch zum 4:0-Sieg gegen ein anderes Spitzenteam. War das euer bestes Saisonspiel?

"Es war auf jeden Fall ein hartes Stück Arbeit. Auch, wenn das Ergebnis wahrscheinlich eine andere Sprache spricht. Insgesamt aber definitiv verdient. Zu Beginn haben wir direkt eine Großchance nicht genutzt, sind danach aber dran geblieben. Die 2:0-Führung zur Halbzeit war dann größtenteils erarbeitet. Uns war klar, dass der Gegner nach der Pause nochmal alles nach vorne werfen würde. Das haben wir als Team überragend gemeistert und überstanden. Man kann nicht immer alles wegverteidigen. Bei Gegenangriffen hatten wir auch das nötige Glück auf unserer Seite. Hintenraus freut es mich, dass wir noch zwei Tore nachlegen konnten."

Dabei ist ihnen ein Treffer der Marke „Tor des Monats“ gelungen. Was waren ihre Gedanken, als sie den Abschluss aus solch einer ungewöhnlichen Position gesucht haben?

"Ich bin ehrlich: Die Ecke davor war richtig scheiße. Zum Glück wurde die Kugel dann zu mir zurückgeköpft. Ich hatte danach genug Zeit nochmal hochzugucken, die Gegner haben mich nicht angelaufen. Aus der Position dachte ich mir, dass der Torwart ziemlich klein aussah und ich es einfach versuchen sollte. Entweder man schießt so einen über die Tribüne oder er geht genau in den Knick. Es freut mich auf jeden Fall, dass mir der Treffer so gelungen ist und ich der Mannschaft damit weiterhelfen konnte."

Falls Baumberg keinen Regionalliga-Antrag stellt, reicht die Vizemeisterschaft zum Aufstieg. Rechnet ihr euch wieder Chancen aus?

"In erster Linie müssen wir immer unsere Hausaufgaben machen. Erstmal müssen wir vorlegen und können dann am Ende gucken, was aus dieser Saison noch rauszuholen ist. Wenn es mit dem Aufstieg klappen sollte, dann wäre das natürlich unfassbar schön. Aber falls nicht, dann nehmen wir einen neuen Anlauf. Hauptsache wir können sagen, dass wir die Zuschauer mit unserem Fußball wieder mit ins Boot geholt haben und alle zu einer Einheit verschmolzen sind."

Heißt: Saisonziel Platz zwei? Und wozu dieser dann reicht, wird man am Ende sehen?

"Das wäre natürlich klasse. Ich würde lügen, wenn ich sage, dass wir dort nicht am Saisonende stehen wollen. Es sind noch einige Spiele zu gehen. Darunter Duelle gegen die direkten Konkurrenten an der Tabellenspitze. Somit haben wir es in der eigenen Hand. Solange wir unsere Aufgaben machen, passt alles. Und irgendwann kann man dann gucken, wie es tabellarisch aussieht."

Drei Spiele, drei Siege unter dem neuen Interimstrainer-Duo. Warum funktioniert es unter der Leitung von Kenia und Dahms plötzlich wieder?

"Das ist im Fußball manchmal schwierig zu erklären. Vielleicht war eine Veränderung an sich einfach notwendig. Der eine oder andere Spieler bekommt wieder das Gefühl gebraucht zu werden, als Einheit sind wir wieder enger zusammengerückt. Einer wirft für den anderen alles in die Waagschale und haut, wenn es sein muss, auch mal dazwischen. Das waren Sachen, die vor ein paar Wochen noch gefehlt haben. Das Trainerteam arbeitet akribisch zusammen, steckt viel Arbeit in das Projekt und bereitet uns mit guten Trainingsinhalten optimal vor. Sie haben die Lockerheit und den Spaß wieder zurückgebracht. Das spiegelt sich auch auf dem Platz wider."