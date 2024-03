Oberliga Westfalen: SG Wattenscheid muss sich neuen Torwart-Trainer suchen

Die SG Wattenscheid 09 muss sich einen neuen Torwart-Trainer suchen. Der bisherige muss aus gesundheitlichen Gründen zurücktreten.

Seit Mai 2022 war Ralf Brand als Trainer für die Torhüter der SG Wattenscheid 09 verantwortlich. Nach einer Saison in der Regionalliga West und der laufenden Runde in der Oberliga Westfalen muss der 63-Jährige einen unfreiwilligen Schlussstrich ziehen: Er tritt aus gesundheitlichen Gründen zurück. Einen Nachfolger hat die SGW bislang nicht präsentiert.

"Ich habe in relativ kurzer Zeit zwei Hörstürze erlitten und mir wurde dringend geraten, es ruhiger angehen zu lassen", erklärt Brand seinen Abschied vom Traditionsverein, den er bedauert.

So fügt der Coach, der sich früher in gleicher Funktion um die Torhüter der damaligen zweiten Mannschaft des VfL Bochum und des ETB Schwarz-Weiß Essen kümmerte, an: "Es war eine aufregende Zeit mit 09 und ich wäre gerne geblieben, aber die Gesundheit geht einfach vor. Die Jungs haben es verdient, dass sie von jemandem trainiert werden, der 100 Prozent geben kann. Daher gehe ich diesen Schritt, wenn auch schweren Herzens. Der Verein ist mir ans Herz gewachsen und mit den Verantwortlichen hat es gut funktioniert. Ich wünsche allen Fans und unseren Torhütern viel Erfolg und natürlich den Klassenerhalt."

Auf dem Weg zu diesem müssen die Wattenscheider noch einige Meter gehen. Sie stehen aktuell auf Abstiegsplatz 17, aber nur einen Punkt hinter dem rettenden Ufer, haben zudem ein bis zwei Spiele weniger absolviert als die meisten Konkurrenten. Mit dem 4:1-Sieg gegen den FC Brünninghausen am vergangenen Wochenende meldete sich der Klub jedenfalls zurück im Geschäft.

Nun stehen Heimspiele gegen den TuS Bövinghausen (Sonntag, 15 Uhr, RS-Liveticker) und Victoria Clarholz im Kellerduell an. Brand wird dann zumindest als Torwart-Trainer nicht mehr dabei sein. "Ralf hat eine Menge Erfahrung eingebracht, einen prima Job gemacht und einen sehr guten Draht zu den Jungs. Wir wünschen ihm die Ruhe, die er braucht und müssen nun schauen, wie wir diese Position neu besetzen können", erklärt Sportvorstand Hartmut Fahnenstich.