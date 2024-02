Der ETB Schwarz-Weiß Essen ist mit zwei Unentschieden in das Spieljahr 2024 gestartet. Am Sonntag soll der erste Sieg des Jahres eingefahren werden.

1:1 gegen TVD Velbert, 2:2 beim SC Union Nettetal: Der ETB Schwarz-Weiß Essen wartet noch auf den ersten Dreier in 2024. Eigentlich wäre nun der perfekte Zeitpunkt, um einen Sieg zu feiern.

Denn unter der Woche hatte Damian Apfeld, der den ETB in der Vorsaison auf Platz fünf führte - so gut stand der Klub seit zwölf Jahren in der Oberliga nicht mehr da -, seinen auslaufenden Vertrag vorzeitig bis zum 30. Juni 2025 verlängert. Ein Dreier zur Vertragsverlängerung - da hätte keine Schwarz-Weißer etwas gegen.

Am Sonntag (25. Februar, 15 Uhr, RevierSport-Liveticker) kommt aber immerhin der Tabellensechste zum Achten ETB. Und: Der SV Sonsbeck bringt auch einen ehemaligen "Schwatten" mit. Heinrich Losing ist nämlich Trainer in Sonsbeck.

Von 2008 bis 2011 spielte er als Abwehrchef für den ETB in der NRW-Liga und führte sein Team 2010 als Kapitän in die erste Hauptrunde des DFB-Pokals. Der ETB gewann damals sensationell mit 2:1 gegen RWE den Niederrheinpokal vor mehr als 10.000 Zuschauern an der Hafenstraße. Insgesamt absolvierte der 44-jährige gebürtige Krefelder 103 Pflichtspiele (elf Tore) für den ETB.

Im Lazarett der Schwarz-Weißen befindet sich nur noch Christian Gojani.

In Sonsbeck leistet Losing eine hervorragende Arbeit. "Sonsbeck spielt eine richtig, richtig gute Saison und ist letzte Woche auch mit einem Sieg gegen Frintrop ins neue Jahr gestartet. Mit diesem Erfolg haben sie sich auch tabellarisch sehr gut positioniert. Es ist eine sehr kampfstarke Mannschaft. Sie arbeiten als Team sehr gut in beide Richtungen, mit und gegen den Ball, was für den Gegner immer eine sehr große Herausforderung darstellt", lobt Apfeld.

Aber, klar: Für den 37-jährigen A-Lizenzinhaber gibt es am Sonntag am Uhlenkurg nur ein Ziel. Apfeld betont: "Für uns geht es im zweiten Heimspiel des Jahres darum, den ersten Sieg am Uhlenkrug zu holen, um damit auch einen guten Start in die Rückrunde hinzulegen. Wir sollten das Beste aus den letzten beiden Partien, von den spielerischen Lösungen und auch Grundtugenden, einfach mit in dieses Spiel nehmen. Wir müssen am Sonntag einen sehr guten Tag erwischen, um die drei Punkte am Uhlenkrug zu behalten."