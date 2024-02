Das Wintertransferfenster ist gerade geschlossen, da verkünden die ersten Mannschaften schon Sommertransfers. Bei den Sportfreunden Siegen ist es ein Abgang.

Die Sportfreunde Siegen und Justin Huber werden nach der laufenden Saison getrennte Wege gehen. Weit hat es der gebürtige Münchener allerdings nicht. Er wechselt zum wenige Kilometer entfernt beheimateten TuS Erndtebrück.

Der spielt in der Westfalenliga Staffel zwei und freut sich auf einen top ausgebildeten Mann. Huber hat von 2016 bis 2018 in der U19 von Dynamo Dresden gespielt, ist danach zur zweiten Mannschaft des Hamburger SV gewechselt. Von dort ging es im Sommer 2020 weiter zu den Sportfreunden.

Ab Sommer wird Huber dann für mindestens zwei Jahre beim TuS Erndtebrück unter Vertrag stehen. "Justin wird uns in der Offensive noch flexibler machen, denn er kann in im zentralen Mittelfeld, offensiv, außen sowie auch im Sturm eingesetzt werden", wird Erndtebrücks Sportlicher Leiter Holger Lerch in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Und weiter: "Wir haben in den vergangenen Jahren teilweise schon schmerzlich erfahren müssen, welche enorme Qualität er hat. Wir freuen uns daher sehr, dass er diese ab Sommer nun für uns einsetzen wird."

Huber kommt auf 51 U19-Bundesliga-Spiele im Dynamotrikot und 17 Einsätze in der Regionalliga Nord (Hamburger SV II). Dazu lief er 77-mal in der Oberliga Westfalen für die Siegener auf, stand zudem neunmal im Endrundenmodus 2021/22 auf dem Feld.

1. FC Gievenbeck holt Kapitän aus der Landesliga

Während die Sportfreunde also einen Spieler verabschieden werden, hat Ligakonkurrent 1. FC Gievenbeck bereits für den Sommer nachgelegt. Wie der Klub mitteilte, kommt Hannes John, Kapitän des Landesligisten Borussia Münster.

"Wir stehen mit Hannes schon länger in Kontakt und freuen uns sehr, dass er sich jetzt bewusst für den FCG entschieden hat, um zu zeigen, dass er auch Oberliga kann. Wir trauen ihm den Schritt voll und ganz zu und möchten ihn gerne dabei unterstützen", wird der Sportliche Leiter Carsten Becker in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Nach dem Abstiegsjahr von Borussia Münster 21/22, in dem John in 25 Spielen zehn Treffer beisteuern konnte, trug der Kapitän maßgeblich zum Wiederaufstieg 22/23 bei: Mit 24 Treffern in 30 Einsätzen wurde er als zentraler Mittelfeldspieler bester Torschütze bei den Borussen in der Liga, zwei weitere entscheidende Treffer in den Aufstiegsspielen ließ er folgen.

Aufgrund einer Achillessehnenverletzung aus der Vorsaison verpasste John den Großteil der diesjährigen Hinrunde. Am vergangenen Wochenende feierte der 25-Jährige schließlich sein Comeback im Ligabetrieb.