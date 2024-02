KFC Uerdingen: Rücktritt des ersten Vorsitzenden, so läuft der Vorverkauf für RWE

Der KFC Uerdingen muss den Rücktritt seines ersten Vorsitzenden verkraften. Für das Pokalspiel gegen RWE sind schon 1400 Karten verkauft.

In der langen Winterpause der Oberliga Niederrhein wurde es rund um den KFC Uerdingen nicht langweilig. Eigentlich sollte es darum gehen, dass der KFC in der Restrunde angreifen will für den Aufstieg in die Regionalliga West.

Stattdessen auf der Agenda: Ein großes Loch (500.000 Euro), das recht schnell gestopft werden muss. Dann die vermeintlichen Probleme rund um das Heimspiel gegen Rot-Weiss Essen im Niederrheinpokal. Die stimmten allerdings nicht, hier kann der Klub mit der Vollauslastung von über 10.000 Besuchern planen.

Von den 500.000 Euro sind mittlerweile knapp 156.000 Euro beschafft worden. Auf der Suche nach weiteren Geldgebern muss der KFC ab sofort allerdings auf den 1. Vorsitzenden Marc Schürmann verzichten.

Denn der informierte den Uerdinger Verwaltungsrat, dass er aus persönlichen Gründen mit sofortiger Wirkung vom Amt als 1. Vorsitzender und aus dem Vorstand des KFC Uerdingen zurücktritt.

„Wir bedauern diese Entscheidung sehr“, erklärt Nils Gehlings, Verwaltungsratsvorsitzender. „Wir möchten uns bei Marc Schürmann für seine geleistete Zeit und Arbeit, die er dem Verein zur Verfügung gestellt hat, bedanken und wünschen ihm für seine private und berufliche Zukunft alles Gute."

In einer Mitteilung des Vereins erklärt Finanzvorstand Bernd Limberg: "Wir arbeiten mit Hochdruck weiter daran, unseren Club zu stabilisieren und wieder auf Kurs zu bringen."

Aus drei Personen (Sebastian Thißen, Bernd Limberg und Andreas Scholten) besteht der KFC-Vorstand aktuell. „Wir haben uns intern abgestimmt und darauf verständigt, dass Sebastian Thißen die Aufgabenbereiche im Vorstand erst einmal übernehmen wird“, betont Scholten, der stellvertretende Vorsitzende des Traditionsvereins.

Unser Wunsch ist es natürlich, dass der Vorstand kurzfristig wieder erweitert wird, wozu wir einen konkreten Vorschlag unterbreiten werden Sebastian Thißen

„Den Bereich Sponsoring wird außerdem Christian Gummert federführend verantworten. Dabei erhalten wir auch noch Unterstützung durch die Zusammenarbeit mit der VEU Ruhr GmbH & Co. KG, die einen KFC-Unternehmer-Kreis aufbauen wird.“

Nach vorne gerichtet soll es aber in absehbare Zeit wieder eine Person mehr im Vorstand geben, wie Sebastian Thißen berichtet: „Unser Wunsch ist es natürlich, dass der Vorstand kurzfristig wieder erweitert wird, wozu wir einen konkreten Vorschlag unterbreiten werden. Es gilt für uns alle konzentriert weiter für das selbstgesteckte Ziel, den Verein für die Zukunft zu stärken, zu arbeiten. Denn in der kommenden Woche stehen bereits der Wiederbeginn der Ligaspiele und danach zwei ganz besondere Heimspiele an, bei denen wir Euch alle zahlreich im Stadion brauchen werden! Der Vorverkauf für das Pokalspiel gegen Essen läuft bereit hervorragend. Nach nur zwei Tagen wurden bereits ca. 1.400 Karten im Vorverkauf an Mitglieder und Dauerkarteninhaber abgesetzt."