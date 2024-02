Oberligist SpVg Schonnebeck feierte in Brünninghausen einen Testspielsieg. Was danach folgte, übertraf alle Erwartungen des Essener Amateurklubs.

Am vergangenen Sonntag absolvierte der Essener Oberligist SpVg Schonnebeck das bereits fünfte Testspiel der diesjährigen Wintervorbereitung: Beim Westfalen-Vertreter FC Brünninghausen siegten die Schwalben in einem wilden Spektakel mit 6:5 (4:1). Eine Viertelstunde vor Schluss führte Schonnebeck mit 6:3, am Ende sorgten zwei späte Gegentreffer dann doch noch für ein knappes Ergebnis.

Ein solches Resultat ist natürlich nicht alltäglich in einem Duell zweier Oberligisten. Dass dieses Testspiel aber selbst international für Gesprächsstoff sorgen sollte, hätte nach dem Abpfiff wohl niemand für möglich gehalten. Doch so sollte es tatsächlich kommen.

Die brasilianische Instagram-Seite "TNT Sports Brasil" (17,9 Millionen Follower) berichtete noch am Sonntag über das Testspiel zwischen dem FC Brünninghausen und der SpVg Schonnebeck. Mittlerweile hat dieser Post über 93.000 Likes und knapp 300 Kommentare erhalten.

RevierSport hat mal bei Frederick Sandach, Leiter Medien und Kommunikation in Schonnebeck, nachgefragt: Wie ist es eigentlich dazu gekommen?

"Ein brasilianischer Follower aus Essen hat uns auf einen Beitrag des brasilianischen Sportsenders 'TNT Sports' hingewiesen, der zu diesem Zeitpunkt bereits fast 30.000 Likes in etwa zwei Stunden gesammelt hatte. In dem Beitrag geht es um das Endergebnis des Testspiels gegen den FC Brünninghausen – mit der Überschrift 'Verrücktes Freundschaftsspiel in Deutschland'. Wir haben den Beitrag dann kurzerhand mit einem Kommentar versehen, der eine winkende Hand und zwei Herzen in unseren Vereinsfarben enthielt, um zu zeigen, dass wir eine der Mannschaften aus dem Beitrag sind", erklärte er.

Der Beitrag über das Schonnebecker Testspiel ist beliebter als der Beitrag über das Pokalspiel von Manchester United (64.000 Likes) oder den Sieg des BVB gegen Bochum (46.000 Likes), die kurz zuvor veröffentlicht wurden.

Sandach weiter: "Im Laufe der Nacht von Sonntag auf Montag erlebten wir einen deutlichen Anstieg der Interaktionen, mit mehr als 100 neuen Followern aus Brasilien. Dieser positive Trend setzte sich den gesamten Montag über fort, und am Abend verzeichneten wir über 1.200 Likes auf unserem Kommentar, sowie mehr als 200 neue brasilianische Follower, mehrere tausend Profilaufrufe und viele Privatnachrichten aus Südamerika. Ehrlicherweise wissen wir nicht so genau, wie dieser Nachrichtensender überhaupt auf unser Testspiel gegen Brünninghausen aufmerksam geworden ist. Wenn man das Profil durchschaut, findet man den Beitrag über uns zwischen Beiträgen über Manchester United, den BVB und weiteren Weltmannschaften."

Dass die SpVg Schonnebeck jetzt sogar einigen eingefleischten Fußball-Fans aus Brasilien ein Begriff ist, hat die Popularität des Essener Oberligisten auf ein neues Level gehoben. Auch einige interessante Nachrichten waren die Folge.

Vielleicht sollten wir über eine Scouting-Tour nach Brasilien nachdenken. Wer weiß, welche Talente uns noch erwarten! Über ein Testspiel in Maracana würde sich in unserer Mannschaft sicherlich auch keiner so wirklich beschweren. Frederick Sandach.

"Es war besonders amüsant zu sehen, wie viele Nachrichten und Kommentare wir aus Brasilien erhielten, dass wir die beste Mannschaft in Deutschland seien. Einige gingen sogar so weit zu sagen, dass sie gerne für die Schwalben spielen würden. Vielleicht sollten wir über eine Scouting-Tour nach Brasilien nachdenken. Wer weiß, welche Talente uns noch erwarten! Über ein Testspiel in Maracana würde sich in unserer Mannschaft sicherlich auch keiner so wirklich beschweren", betonte Sandach schmunzelnd.