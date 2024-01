Auch der VfB Homberg hat beim SV Straelen, der sich aus der Oberliga Niederrhein zurückgezogen hat, zugeschlagen. Der Kapitän kommt.

Dem VfB Homberg ist in der Winterpause ein kleiner Transfercoup gelungen. Luca Thissen, der den SV Straelen in der Hinrunde als Kapitän auf den Rasen führte, verstärkt die Mannschaft von Trainer Stefan Janßen.

Der defensive Mittelfeldspieler durchlief die Jugendmannschaften von Fortuna Düsseldorf, wo er 23 Spiele für die U17 (zwei Tore) und 26 Partien für die U19 (drei Tore, eine Vorlage) absolvierte. Mit 19 debütierte Thissen auch für die U23 in der Regionalliga West, wo er 2022/23 - auch durch einen Mittelfußbruch ausgebremst - insgesamt fünf Jokereinsätze bekam.

Im vergangenen Sommer entschied sich der Zentrumsspieler, der am Sonntag (4. Februar) seinen 21. Geburtstag feiert, dann für den Schritt zum Regionalliga-Absteiger SV Straelen. Unter Trainer Sunay Acar wurde Thissen, der gebürtig aus Neuss stammt, gleich zum Kapitän und wusste zu überzeugen.

Absolut gesetzter Leader in Straelen

Acar bot den Youngster in jeder Partie - sowohl im Pokal als auch in der Liga auf. Mit Ausnahme der 2. Runde des Niederrheinpokals gegen TuRU Düsseldorf (3:0), wo Thissen zur Pause ausgewechselt wurde, stand der 1,77-Meter-Mann immer über mindestens 75 Minuten auf dem Rasen.

Die Leistungen stimmten. In einem neu zusammengewürfelten und jungen Team gelangen Thissen zwei Tore und zwei Vorlagen in 21 Pflichtspielen. Mit vier Siegen in Folge verabschiedeten sich die Straelener als Tabellendritter in die Winterpause.

Kaufen können sich der SVS und seine Spieler davon allerdings nichts, der Verein zog sich vom Spielbetrieb zurück. Thissen ist bereits der zehnte Straelener, der bei einem neuen Verein vorgestellt wurde - zwei weitere werden in Kürze folgen.

Großer Profiteur ist derweil der VfB Homberg, aktuell 10. der Oberliga Niederrhein, der sich auf einen vielversprechenden jungen Spieler mit Erfahrung freuen kann.

Bartu kommt aus Venlo

Und nicht nur das: Neben Thissen verkündete der Verein am Dienstag zuvor bereits die Verpflichtung von Berkan Can Bartu aus der U21 des niederländischen Zweitligisten VVV-Venlo. Für den VfB sind es die Winterneuzugänge vier und fünf. Zuvor unterschrieben bereits Luca Happe (SV Sodingen), Ryo Iwata (Sportfreunde Baumberg) und Kingsley Marcinek (TVD Velbert).