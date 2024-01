Der Oberligist VfB Homberg hat sich noch einmal in der Offensive verstärkt. Der neue Mann bringt Erfahrung aus der U19-Bundesliga mit.

Der VfB Homberg hat am Dienstagmittag die Verpflichtung von Berkan Can Bartu bekanntgegeben. Der 20-Jährige kommt aus der Vereinslosigkeit, stand zuletzt bei der U21 des niederländischen Zweitligisten VVV Venlo unter Vertrag. Der offensive Mittelfeldspieler habe im Probetraining überzeugt, teilte der VfB Homberg mit.

Bartu kennt die Duisburger bereits sehr gut, spielte er doch bis 2020 in der Jugendabteilung des VfB Homberg. Danach ging es für ihn zu Rot-Weiß Oberhausen, wo er zwei Jahre lang Erfahrung in der U19-Bundesliga West sammelte. In 19 Spielen erzielte Bartu ein Tor und gab eine Vorlage, ehe er im Sommer 2022 nach Venlo weiterzog.

In zwei Jahren bei den Niederländern verzeichnete er keinen Profieinsatz, spielte aber 24 Mal in der Jugendliga U21 Divisie 2 Herbst. Dabei gelangen ihm ebenfalls ein Tor und eine Vorlage. Nun kehrt der gebürtige Duisburger also in die Heimat zurück.

Bis er erstmals in der Oberliga Niederrhein auflaufen kann, muss sich Bartu aber noch gedulden. Erst am Sonntag, 18. Februar, empfängt der Tabellenelfte den KFC Uerdingen.

VfB Homberg: Testspiel gegen Erkenschwick zuletzt abgebrochen

Zuletzt wollte Homberg gegen die SpVgg Erkenschwick testen. Doch das Spiel gegen den Westfalenligisten war nur von kurzer Dauer. So musste das Duell am Sonntagmittag bereits nach einer guten Viertelstunde abgebrochen werden. Grund war der Zustand des Platzes am Erkenschwicker Stimberg. Extreme Glätte in einer Hälfte der Spielfläche stellte ein zu großes Sicherheitsrisiko für die Spieler dar, sodass der Unparteiische die Partie in Absprache mit den Kapitänen beider Teams in der 17. Minute vorzeitig beendete.

Dazu gab der Oberligist bekannt, dass Sommerzugang Marcel Kretschmer künftig nicht mehr am Rheindeich auflaufen wird. Der 21-Jährige hat sich mit dem Verein auf eine vorzeitige Vertragsauflösung geeinigt. "Der VfB Homberg wünscht Marcel Kretschmer für die private, berufliche und sportliche Zukunft alles Gute", schrieb der Verein auf seinen Kanälen.