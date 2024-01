VfB Homberg: Testspiel abgebrochen - Sommer-Neuzugang geht schon wieder

Beim VfB Homberg gibt es eine weitere Transferbewegung - und ein aufgrund des Zustandes des Platzes abgebrochenes Testspiel.

Mit dem Testspiel gegen die SpVgg Erkenschwick wollte der VfB Homberg weitere Spielpraxis für den Abstiegskampf in der Oberliga Niederrhein sammeln. Geklappt hat dies allerdings nur bedingt.

Denn das Duell mit dem Westfalen-Oberligisten am Sonntagmittag musste bereits nach einer guten Viertelstunde abgebrochen werden. Grund war der Zustand des Platzes am Erkenschwicker Stimberg. Extreme Glätte in einer Hälfte der Spielfläche stellte ein zu großes Sicherheitsrisiko für die Spieler dar, so dass der Unparteiische die Partie in Absprache mit den Kapitänen beider Teams in der 17. Minute vorzeitig beendete.

Kein Testspiel also für die Homberger - dafür aber ein Abgang. Marcel Kretschmer läuft künftig nicht mehr am Rheindeich auf. Der 21-Jährige hat sich mit dem Verein auf eine vorzeitige Vertragsauflösung geeinigt. "Der VfB Homberg wünscht Marcel Kretschmer für die private, berufliche und sportliche Zukunft alles Gute", schrieb der Verein auf seinen Kanälen.

Dabei war Kretschmer erst im Sommer zum VfB gewechselt. Durchsetzen konnte er sich nicht. Der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler kam in zwölf Partien zum Einsatz, sammelte dabei aber nur 213 Spielminuten und stand nie in der Startelf. Immerhin steuerte er beim 4:0-Sieg gegen den SV Sonsbeck am neunten Spieltag einen Treffer bei.

Für welchen Klub Kretschmer künftig aufläuft, ist noch nicht bekannt. Bevor er im Sommer nach Homberg kam, trug er ausschließlich das Trikot des KFC Uerdingen. Er hatte die Nachwuchsteams der Krefelder durchlaufen und anschließend zwei Jahre für die Senioren gespielt. 45 Einsätze sammelte Kretschmer für den KFC, davon 20 zu Regionalilga-Zeiten.

In Homberg ist er der zweite Abgang nach Kaito Nakamikawa, der aus aufenthaltstechnischen Gründen zurück in seine Heimat Japan muss. Dem stehen drei Zugänge gegenüber: Kingsley Marcinek (TVD Velbert), Ryo Iwata (Sportfreunde Baumberg) sowie Luca Happe (SV Sodingen).