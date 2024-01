Bis dato hatten zwei Spieler des SV Straelen neue Clubs gefunden. Nun folgt Akteur Nummer drei – diesen zieht es in die Bezirksliga.

Marcio Blank wechselt zum SV Scherpenberg in die Landesliga Staffel 2 und Tom Hirsch zum 1. FC Monheim in die Landesliga Staffel 1 am Niederrhein. Das waren zwei Spieler des SV Straelen, die bei ihren neuen Clubs vorgestellt wurden.

Nach dem Rückzug der Straelener aus der Oberliga konnte nun auch Markus Müller seinen neuen Club präsentieren. Der 35-jährige Stürmer, der in der laufenden Oberliga-Spielzeit 18 Begegnungen (fünf Tore, zwei Vorlagen) für Straelen absolvierte, schließt sich Bezirksligist TSV Wachtendonk-Wankum an.

„In den Gesprächen habe ich alles an Fußball-Romantik ausgepackt, was mir zur Verfügung stand. Wir sind vor zweieinhalb Jahren gemeinsam beim TSV gestartet, und es wäre jetzt natürlich eine tolle Geschichte, wenn wir die Sache sportlich erfolgreich gemeinsam zu Ende bringen könnten. Wir haben fünf Minuten dummes Zeug geredet und dann hat Markus unterschrieben, ohne das wirklich alles genau durchzulesen. Da haben wir ein großes Vertrauensverhältnis“, wird Timo Pastoors, TSV-Sportchef, bei „Fupa“ zitiert.

Der TSV Wachtendonk-Wankum liegt mit gerade einmal sieben Punkten abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz. Zehn Zähler beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer.

Klar: Der Verein hofft, dass dem TSV mit Müller noch ein Aufholjagd gelingt und der Gang in die Kreisliga A verhindert werden kann. Müller bringt auf jeden Fall eine große Menge an Erfahrung aus höheren Ligen mit, war mehrere Jahre als Profi unterwegs.

Er spielte für Vereine wie Erzgebirge Aue, Hallescher FC, Wormatia Worms, Babelsberg 03 und Kickers Offenbach. Müller bestritt sogar zwei Einsätze in der 2. Bundesliga, in der 3. Liga stand er 70-mal auf dem Rasen (16 Tore). Weit über 100 Partien bestritt der gebürtige Eberswalder in der Regionalliga Südwest (39 Tore), wo er 2015 die Meisterschaft mit Kickers Offenbach feierte. Vielleicht feierte er im Mai 2024 den Bezirksliga-Klassenerhalt mit dem TSV Wachtendonk-Wankum.