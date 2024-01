Der Ausverkauf beim SV Straelen hat längst begonnen. Nun hat auch der in dieser Saison beste SVS-Spieler einen neuen Klub gefunden.

Bis dato war nach dem Oberliga-Rückzug des SV Straelens nur der Wechsel von Marcio Blank Richtung Landesligist SV Scherpenberg bekannt. Nun folgt der nächste Wechsel.

Tom Hirsch, der nach RevierSport-Informationen auch von mehreren Regionalligisten umworben wurde, wechselt in die Landesliga. Den 27-Jährigen, der in der laufenden Saison satte 19 Torbeteiligungen - neun Treffer, zehn Vorlagen - in 17 Einsätzen verbuchte, zieht es zum 1. FC Monheim.

"Tom ist aktuell sicher einer der spannendsten Personalien am Niederrhein und wir haben ihn bereits seit einiger Zeit auf dem Radar und das nicht erst, seit er im Winter in vielerlei Munde gewesen ist. Der Junge ist ein Vollblut-Fußballer, dem bestimmte Parameter in seinem direkten Umfeld wichtig sind", heißt es in einer Pressemitteilung des 1. FC Monheim.

Und weiter: "Als Familienvater schätzt er mittlerweile kurze Wege, die wir zu seinem Wohnstandort Benrath natürlich abbilden können. Darüber hinaus haben wir eine Vielzahl von Jungs in unserem Kader, die seit langem in enger Freundschaft zu Tom stehen und die, die beste Werbung für unseren Klub machen konnten. Nachdem wir von der Möglichkeit einer Verpflichtung hörten, haben wir unsere Bemühungen intensiviert und sind maximal glücklich, dass wir Tom von unserem Weg überzeugen konnten. Er brennt für die neue Aufgabe und wird unseren Trainern nochmals neue Optionen bieten. Vor allem ist er in den Spielen immer für besondere Momente gut und macht uns noch ein Stück weit unberechenbarer. Wir sind happy, dass er nun für uns auflaufen wird."

Neben seinen Jugendvereinen SG Unterrath, Rot-Weiß Oberhausen und Wuppertaler SV stand Hirsch bei den Senioren beim WSV, Kalkum-Wittlaer, Rather SV, MSV Düsseldorf, Ratingen 04/19 und SV Straelen unter Vertrag.

In den letzten vier Oberliga-Spielzeiten schoss er in 88 Einsätzen 55 Tore und bereitete weitere 32 Tore direkt vor.

In der Landesliga kommt er auf 132 Begegnungen, in denen er an 77 Treffern (46 Tore, 31 Assists) beteiligt war. Da werden jetzt bestimmt noch ein paar hinzukommen.