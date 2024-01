VfB Homberg: Remis gegen Sprockhövel, Langzeitverletzter beim Warmmachen raus

Die TSG Sprockhövel war am Sonntagnachmittag beim VfB Homberg zu Gast. Die Tabellensituation der beiden Teams versprach ein Duell auf Augenhöhe – und so war es auch.

Eigentlich sollte die TSG Sprockhövel der Gastgeber im Testspiel gegen den VfB Homberg sein, doch das winterliche Wetter hat einen Strich durch diese Planung gemacht und so wurde am Sonntagnachmittag im Duisburger Stadtteil Homberg gespielt. Die beiden Teams trennten sich mit einem 1:1. Homberg-Trainer Stefan Janßen zeigte sich zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft: „Ich habe gemerkt, dass die Jungs sich alle anbieten können, das ist schonmal gut. Heute haben alle gespielt, die auch im Kader standen. Ich bin immer dankbar, dass man solche Testgegner wie Sprockhövel hat. Das ist eine gute und faire Mannschaft mit einem guten Trainer.“ Die ersten 45 Minuten verliefen torlos und ohne große Chancen auf beiden Seiten. Fünf Minuten nach dem Wechsel traf Sakaki Ota zum 1:0 für den VfB. 20 Minuten später erzielte Denizhan Yazici das 1:1. Dabei blieb es nach 90 Minuten. Für Janßen sei bei solchen Spielen immer wichtig, dass sich keiner verletzt. Das sei bei diesem Testspiel aber nicht der Fall gewesen sei, erklärt der VFB-Trainer: „Pierre Nowitzki hat sich beim Aufwärmen direkt verletzt. Das ist sehr ärgerlich, denn er was jetzt ein halbes Jahr aufgrund seiner Armverletzung raus, gegen die TSG sollte er das erste Mal wieder auf dem Platz stehen. Das ist sehr ärgerlich und schade für ihn.“ Für den Tabellenelften der Oberliga Niederrhein war es das erste Testspiel in diesem Jahr. Die TSG Sprockhövel hat bereits zwei Partien in dieser Winterpause hinter sich. Am vergangenen Sonntag konnten sie das Freundschaftsspiel gegen den Mülheimer FC mit 4:0 für sich entscheiden, zuvor mussten sie sich 1:2 gegen den Regionalligisten Wuppertaler SV geschlagen geben. Schon im vergangenen Sommer sind die zwei Mannschaften in der Vorbereitung aufeinandergetroffen. Die Blau-Weißen konnten die Partie damals mit 3:1 für sich entscheiden. Für beide Mannschaften lief die bisherige Saison in der Liga durchwachsen. Mit 15 Zählern auf dem Konto überwintert die TSG auf Rang 14 der Oberliga Westfalen, sechs Punkte vor einem Abstiegsplatz. Auch für den VfB Homberg ist der Abstiegskampf ein Thema. Nach 18 Spielen steht die Mannschaft von Trainer Stefan Janßen auf dem elften Tabellenplatz, nur drei Punkte vor dem ersten Abstiegsrang. Für den VfB startet der Ligabetrieb am 18. Februar direkt mit einer wichtigen Auswärtspartie gegen den SC St. Tönis, die auf dem ersten Abstiegsplatz stehen. Zuvor stehen drei weitere Freundschaftsspiele an. Für das Team von Yakup Gösku stehen in der kommenden Woche noch weitere Testspiele an: gegen den ETB SW Essen (27.01.) und gegen den Landesligisten, die SF Niederwenigern (28.01.). In der Oberliga Westfalen geht es für die TSG Sprockhövel am 4. Februar gegen die Eintracht aus Rheine weiter.