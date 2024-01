Oberliga Westfalen: Drittliga-Erfahrung für die Sportfreunde Siegen

Neuzugang für die Sportfreunde Siegen: Ein Abgang des TuS Bövinghausen kehrt ins Leimbachtal zurück und bringt Drittliga-Erfahrung mit.

Auch in dieser Saison kämpfen die Sportfreunde Siegen wieder gegen den Abstieg. Damit der Klassenerhalt gelingt - aus Vereinssicht gerne früher als in der vergangenen Spielzeit - hat sich der Traditionsklub hochkarätig verstärkt.

André Dej wird in der Rückrunde im Leimbachtal auflaufen. Der 31-Jährige kommt als vereinsloser Spieler nach Siegen, nachdem er die Hinrunde beim TuS Bövinghausen verbracht hatte. Dort war er Teil des rieisigen Umbruchs im Winter; der Ligakonkurrent der Siegener trennte sich beinahe von all seinen Spielern.

"André bringt eine enorme spielerische Qualität mit, ist ein absoluter Willensspieler und gibt unserem Trainer Thorsten Nehrbauer noch mehr Möglichkeiten", freut sich Siegens Sportlicher Leiter Ottmar Griffel. "Vor allem mit seiner höherklassigen Erfahrung wird er unserer Mannschaft auf dem Platz als Führungsspieler auf Anhieb weiterhelfen."

Was Griffel mit der höherklassigen Erfahrung meint: Der variabel einsetzbare Mittelfeldmann Dej bestritt bereits 90 Partien in der 3. Liga für Viktoria Köln und die Sportfreunde Lotte. Dabei gelangen ihm elf Tore und 14 Vorlagen. Dazu kommen 184 Einsätze in der Regionalliga West (25 Tore, 22 Vorlagen) in Diensten von Rot Weiss Ahlen, Fortuna Köln, Alemannia Aachen, Lotte, Viktoria Köln - und die Sportfreunde Siegen.

Denn der gebürtige Kölner verbrachte nach seiner Zeit im Nachwuchs von Bayer Leverkusen und MSV Duisburg zwischen 2012 und 2014 zwei Saisons bei den Sportfreunden. Nun kehrt er zurück und ist nach Mittelfeldmann Georgios Marvroudis vom Ligakonkurrenten SG Finnentrop/Bamenohl (Leihe) der zweite Zugang der laufenden Transferperiode.

Sein Comeback im SFS-Trikot könnte Dej in knapp zwei Wochen geben. Für den Tabellendreizehnten der Oberliga Westfalen beginnt die Restserie früher als eigentlich vorgesehen. Schon am 28. Januar steht das Nachholspiel gegen Victoria Clarholz im eigenen Stadion an.