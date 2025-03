Die kurzfristige Absage der Partie zwischen Rot Weiss Ahlen und den Sportfreunden Siegen sorgte für Spannungen - der Nachholtermin steht nun fest.

Die kurzfristige Absage der für den 5. März anberaumten Oberliga-Westfalen-Begegnung zwischen Rot Weiss Ahlen und den Sportfreunden Siegen wenige Minuten vor Anpfiff der Partie hatte ein unschönes Nachspiel.

Ein Zeitungsbericht suggerierte, dass Ahlen mitverantwortlich für die Absage gewesen sei und eine Verlegung auf den Kunstrasenplatz ablehnte, weshalb sich RWA zu einer Stellungnahme gezwungen sah, in der man sich von den Vorwürfen distanzierte.

Tatsache war, dass sich Rot Weiss Ahlen im Sinne der Gesundheit der Spieler zumindest nicht gegen die Absage aussprach, während die Sportfreunde Siegen eine Gefährdung der Akteure aufgrund der Platzverhältnisse ausschlossen, die Partie gerne über die Bühne gebracht hätten.

Kurz nach der Ahlener Stellungnahme reagierten dann wiederum die Sportfreunde Siegen mit einem offiziellen Statement auf die Ahlener Beurteilung der Situation mit einer Spitze gegen die Münsterländer: "Auf die völlig haltlosen Vorwürfe in einer veröffentlichten Ahlener Stellungnahme möchte Sportfreunde Siegen zur Wahrung eines professionellen Stils nicht weiter eingehen", hieß es dort.

Die Absage der Partie war bei weitem nicht die erste eines Siegen-Spiels, die Platzverhältnisse im Leimbachstadion sorgten schon des Öfteren für Spielverlegungen. "Langfristig werden wir gemeinsam mit der Stadt Siegen nach Lösungen suchen, um ähnliche Situationen künftig zu vermeiden und die Platzqualität dauerhaft sicherzustellen“, versicherte Roland Schöler, Vorsitzender der Sportfreunde Siegen, diesbezüglich.

Fans konnten das Geld für die bezahlten Tickets zurückerstatten lassen - oder für den Nachholtermin einlösen. Denn dieser steht nun fest: Am 1. April, um 19 Uhr, wird die Partie - voraussichtlich - im Siegener Leimbachstadion nachgeholt werden. Die Fans von Rot Weiss Ahlen werden sich nach zwei Absagen also nun ein drittes Mal in das weit entfernte Siegen aufmachen müssen, in der Hoffnung, dass die Partie diesmal stattfinden kann.

Aber: Der April macht bekanntlich, was er will. Auch dann kann es Frost geben. Und der April ist für die Sportfreunde Siegen ohnehin schon pickepackevoll: Acht (!) Pflichtspiele müssen die Sportfreunde Siegen nun im April bestreiten - eine extreme Belastung im Kampf um den Aufstieg.