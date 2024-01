ASC Dortmund: Neuer Stürmer kommt - auf Schalke galt er einst als großes Talent

Der ASC Dortmund hat einen Neuzugang verpflichtet. Er bringt Profi-Erfahrung mit und stammt aus der Knappenschmiede von Schalke 04.

Beim FC Schalke 04 wurde Semin Kojic einst als großes Talent gehandelt. Der heute 19-Jährige fiel im Nachwuchs der Königsblauen vor allem vor der Corona-Pandemie auf, erzielte in der Saison 2019/20 zehn Treffer in 20 Einsätzen für die U17 - als Jungjahrgang.

Den Traum, als Profi durchzustarten, konnte sich der Deutsch-Montenegriner bislang nicht erfüllen. Nach einem Intermezzo in der ersten bosnischen Liga wird Kojic künftig erstmals in Deutschland im Seniorenbereich auflaufen. Er schließt sich dem ASC Dortmund an.

"Wir freuen uns sehr, dass Semin sich für uns entschieden hat", sagt der Sportliche Leiter Samir Habibovic über die Verpflichtung des ehemaligen deutschen Juniorennationalspielers. "Wir hatten mit Semin schon im Sommer Kontakt, der auch in seiner Zeit in Bosnien nie abgerissen ist. Als jetzt die Chance bestand, ihn zu verpflichten, haben wir sofort zugeschlagen. Wir freuen uns riesig, dass Semin zu uns gekommen ist."

Bis 2017 durchlief Kojic den Nachwuchs von Borussia Dortmund, ehe er zum Revier-Rivalen aus Gelsenkirchen wechselte. Nach vielversprechendem Start bei den Königsblauen durfte der Angreifer schon mit 17 Jahren zwei Regionalliga-Einsätze für die U23 bestreiten.

Doch im Lauf der Zeit nahmen Kojics Spielanteile ab, im letzten U19-Jahr stand er nur noch in zwei Bundesliga-Partien in der Startelf. Im Sommer verließ er Schalke und schloss sich nach einigen Wochen ohne Klub im Herbst GOSK Gabela an. Beim bosnischen Erstligisten bestritt er sechs Pflichtspiele und erzielte einen Treffer. Für Schalkes U17 und U19 stand Kojic insgesamt 64 Mal auf dem Rasen. Dabei war er 25 Mal erfolgreich.

Nun nimmt Kojic, dessen jüngerer Bruder Medin für die zweite Mannschaft des SC Paderborn in der Regionalliga spielt, einen neuen Anlauf beim ASC. Die Aplerbecker befinden sich im Rennen um den Aufstieg in einer aussichtsreichen Position - sie belegen den zweiten Tabellenplatz der Oberliga Westfalen. Mit der Verpflichtung von Kojic möchte der Verein die Verletzung von Josue Santo auffangen.