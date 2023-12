Oberliga Niederrhein: Erster Neuzugang - Rückkehrer für den VfB Homberg

Der VfB Homberg hat am ersten Weihnachtstag den ersten Winter-Neuzugang präsentiert. Es handelt sich um einen Rückkehrer.

Rückkehrer für den VfB Homberg: Der Niederrhein-Oberligist gab am ersten Weihnachtstag die Verpflichtung von Luca Happe bekannt. Der Torhüter wechselt vom Westfalenligisten SV Sodingen nach Duisburg, wo er bereits in der Hinserie der vergangenen Saison unter Vertrag stand.

"Wir wünschen dem wohlbekannten Neuzugang alles Gute und eine verletzungsfreie sowie sportlich erfreuliche Zeit am Homberger Rheindeich", teilte der VfB am Montag mit.

Der 20-Jährige verstärkt das Torwartgespann der Mannschaft von Trainer Stefan Janßen. In der laufenden Saison standen Philipp Gutkowski (sieben Einsätze in der Liga) und Kenneth Hersey (zwölf Einsätze in der Liga) in Homberg zwischen den Pfosten. Happe soll mit dem Duo in den Wettbewerb treten und um den Platz im Tor konkurrieren.

Während seines ersten Engagements in Homberg - Happe war damals von Westfalia Herne in die Oberliga gekommen - musste der Youngster mit einem Platz auf der Ersatzbank vorliebnehmen, er blieb ohne Einsatz für den VfB.

Vor einem Jahr wechselte er zur TSG Sprockhövel in die Westfalen-Staffel der Oberliga und nach nur einem Pflichtspiel zog er im Sommer nach Sodingen weiter. Eine Spielklasse tiefer absolvierte er drei Partien.

Beim VfB ist Happe der erste Neuzugang der anstehenden Transferperiode. "Es wird bei uns sicherlich kein großer Umbruch stattfinden", hatte der Sportliche Leiter Frank Hildebrandt Anfang des Monats angekündigt und auf die Klasse des aktuellen Kaders verwiesen. "Wenn wir einen Spieler holen, dann aber mit der Gewissheit, dass er uns wirklich sportlich hilft. Er muss mehr Qualität mitbringen, als wir ohnehin bereits auf dieser Position besitzen."

Ob Happe dieses Profil erfüllt, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Am 18. Februar nehmen die Homberger den Oberliga-Betrieb mit einem Auswärtsspiel beim SC St. Tönis wieder auf. Dann geht es für Happe und sein Team darum, den Abstand auf die Abstiegszone weiter auszubauen.