Die erste Hälfte der Saison in der Oberliga Westfalen ist im Kasten. Ein Überblick über die Spieler mit den meisten Einsatzminuten bislang.

Die Anzahl der absolvierten Spiele ist in der Oberliga Westfalen etwas zerpflückt. Von den 18 Mannschaften haben bislang nur die Sportfreunde Lotte, der SV Schermbeck, der TuS Bövinghausen und die SpVgg Vreden die volle Anzahl von 17 Hinrunden-Partien absolviert. Der Rest der Liga muss im kommenden Jahr noch bis zu vier Nachholspiele absolvieren.

Dennoch lohnt sich ein Blick auf die Dauerbrenner der Hinrunde. Was bei den Daten, die transfermarkt.de erhoben hat, auffällt: Bislang stand nur ein Spieler über die kompletten 90 Minuten in 17 Spielen auf dem Platz, zwei weitere in 16 Spielen.

Wenig überraschend ist das ein Torhüter. Tom Breuers von der SpVgg Vreden stand 1530 Minuten zwischen den Pfosten. Bis zum nächsten Torhüter dauert es in der Aufstellung des Branchenportals aber noch einige Plätze. Denn auf dem Treppchen stehen zwei Feldspieler, ebenfalls von der SpVgg Vreden. Verteidiger Denieck Nijland verpasste bislang erst zwölf Minuten, direkt dahinter steht sein Teamkollege Maximilian Hinkelmann mit 17 Minuten, die er nicht auf dem Platz verbrachte.

Auch auf den Plätzen dahinter tummeln sich Offensivspieler. Das sind Fatlum Elezi von den Sportfreunden Lotte (20 Minuten verpasst) und mit Burinyuy Nyuydine einer weiterer Lotterer (25 Minuten verpasst). Der Top-Torschütze der Oberliga Westfalen, Timur Karagülmez vom SV Schermbeck, ist mit 33 Jahren der älteste Spieler, der es unter die Top zehn geschafft hat (36 Minuten verpasst).

Das Warten auf den nächsten Torhüter geht aber weiter. Denn hinter Karagülmez stehen mit Nico Lübke (Sportfreunde Lotte, 38 Minuten verpasst) und Migel-Max Schmeling (TuS Bövinghausen, 76 Minuten verpasst). Für letzteren werden aber keine weiteren Minuten mehr im Trikot der Dortmunder hinzukommen. Wie ein Großteil des Kaders hat auch er seinen Vertrag in Bövinghausen aufgelöst.

Die zehn Dauerbrenner der Oberliga Westfalen

1. Tom Breuers (Torwart, SpVgg Vreden): 1530 Minuten/1530 Minuten

2. Danieck Nijland (Verteidigung, SpVgg Vreden): 1513/1530

3. Maximilian Hinkelmann (Sturm, SpVgg Vreden): 1510/1530

4. Fatlum Elezi (Mittelfeld, SF Lotte): 1510/1530

5. Burinyuy Nyuydine (Sturm, SF Lotte): 1505/1530

6. Timur Karagülmez (Mittelfeld, SV Schermbeck): 1494/1530

7. Nico Lübke (Verteidigung, SF Lotte): 1492/1530

8. Migel-Max Schmeling (Verteidigung, TuS Bövinghausen): 1454/1530

9. Joshua Mroß (Torwart, ASC 09 Dortmund): 1440/1440

10. Nico Eschhaus (Torwart, 1. FC Gievenbeck): 1440/1440

Daten laut transfermarkt.de (Stand 20. Dezember 2023)