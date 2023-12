ETB SW Essen: Nach dreieinhalb Jahren am Uhlenkrug - Mittelfeldspieler beendet Karriere

Winter-Abgang beim ETB Schwarz-Weiß Essen: Ein Mittelfeldspieler verlässt den Oberligisten und zieht einen Schlussstrich unter seine Zeit als Fußballer.

Mit David Leinweber hat der ETB Schwarz-Weiß Essen bereits einen Neuzugang für die Restserie der Oberliga Niederrhein verpflichtet. Jetzt steht auch der erste Abgang des Winters fest. Dominik Reichardt verlässt den Uhlenkrug - und wird auch bei keinem anderen Verein aufschlagen.

Denn der 31-Jährige beendet seine Karriere, wie der ETB am Dienstagvormittag mitteilte. Der defensive Mittelfeldspieler stand seit Sommer 2020 bei den Schwarz-Weißen unter Vertrag. Zuvor spielte er für den SC Brühl und ESC Rellinghausen.

"Es wurde in den letzten Monaten für mich immer schwieriger, Familie, Beruf und Fußball unter einen Hut zu bekommen", begründet Reichardt seinen Schritt. Es habe ihm großen Spaß gemacht, die vergangenen dreieinhalb Jahre bei den Essenern zu verbringen.

"Deswegen möchte ich mich bei der Mannschaft und allen Mitspielern bedanken, mit denen ich in den letzten Jahren zusammenspielen durfte. Ein großer Dank gilt auch meinen Trainern, den Verantwortlichen, Fans und Gönnern rund um den Uhlenkrug. Ich werde immer mit einem Lächeln auf den Lippen an die Zeit beim ETB zurückdenken, weil ich hier viele Menschen in den letzten Jahren ins Herz geschlossen habe und wir auch sportliche Erfolge hatten."

77 Partien bestritt Reichardt für den ETB, dabei erzielte er drei Tore und bereitete fünf weitere Treffer vor. Vergangene Saison gehörte er zum Stammpersonal im defensiven Mittelfeld oder der Abwehrkette. In der laufenden Spielzeit kam Reichardt sporadisch zum Einsatz.

"Sehr, sehr schade" findet Trainer Damian Apfeld den Abschied des Routiniers. "Er ist in der Mannschaft sehr beliebt gewesen und somit tut sein Abgang uns und insbesondere den Jungs schon weh. Ich kann aber seine Beweggründe gut nachvollziehen. Beruf, Familienvater und Oberligafußballer ist nicht immer so einfach unter einen Hut zu bekommen. Ich wünsche „Domme“ alles Gute und viel Spaß an den nun fußballfreien Wochenenden. Ich hoffe, dass wir ihn in Zukunft das ein oder andere Mal mit seiner Familie am Uhlenkrug begrüßen dürfen."