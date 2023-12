VfB Homberg: Großer Gegner, große Leistung - Homberg siegt gegen Baumberg

Der VfB Homberg hat sich am Wochenende überraschend gegen den Tabellenführer, die Sportfreunde aus Baumberg, durchgesetzt. Mit dem 1:0-Sieg holte der VfB richtige Big-Points.

Das ist mal ein Ausrufezeichen im Kampf gegen den Abstieg! Ausgerechnet gegen den Tabellenführer holte der VfB Homberg mit einem 1:0-Heimsieg drei extrem wichtige Punkte. Der VfB brachte den Sportfreunden Baumberg damit erst ihre zweite Niederlage in dieser Saison in der Oberliga Niederrhein bei.

Für Homberg und den Sportlichen Leiter Frank Hildebrandt waren das drei Punkte, mit denen der Verein wahrscheinlich nicht zwangsläufig gerechnet hätte. Umso schöner dürfte sich dieser Erfolg angefühlt haben: "Wir haben eine Top-Leistung auf den Rasen gebracht und meiner Meinung nach auch verdient gewonnen. Dadurch konnten wir jetzt ein wenig den Druck rausnehmen, dass wir bei zwei Niederlagen jetzt vor der Pause eventuell auf einem Abstiegsplatz überwintert hätten. Es war aufgrund der Tabellenkonstellation ein unfassbar wichtiger Sieg."

Zum Auftakt in die Rückrunde gastiert der VfB Homberg in der letzten Partie im Jahr 2023 im Grotenburg-Stadion beim KFC Uerdingen. Uerdingen Coach Marcus John warnte nach der Niederlage gegen den FC Büderich bereits vor dieser Aufgabe: "Wir haben uns bereits in der Hinrunde schwer gegen Homberg getan. Es gilt für uns jetzt an die Leistungen aus den vergangenen Wochen anzuknüpfen."

Jeder kann hier jeden schlagen in dieser Liga und das ist keine Plattitüde, das haben wir bewiesen. Bei einem guten Tag von uns ist überall etwas drin. Frank Hildebrandt

Der Respekt beim KFC ist bereits vorhanden. Bleibt nur noch die erneute Überraschung des VfB Homberg. Hildebrandt würde ein solches Ergebnis, wie gegen Baumberg, natürlich begrüßen und verweist ebenfalls auf das Hinspiel: "Das war damals ein sehr umkämpftes Spiel, welches Unentschieden ausgegangen ist. Darauf kann man natürlich aufbauen. Wir fahren mit dem Baumberg-Erfolg im Rücken auf jeden Fall mit guter Stimmung nach Krefeld. Jeder kann hier jeden schlagen in dieser Liga und das ist keine Plattitüde, das haben wir bewiesen. Bei einem guten Tag von uns ist überall etwas drin. Gleichzeitig wissen wir auch, dass wir an einem schlechten Tag auch gegen jeden verlieren können."

Der Sportliche Leiter Hombergs freut sich auf jeden Fall auf dieses Duell zum Jahresabschluss: "Es ist immer wieder schön vor gut 2000 Zuschauern zu spielen. Das haben wir nicht alltäglich und das ist ein schöner Abschluss. Der KFC ist aktuell auch eher eine Wundertüte, von daher gehe ich auch optimistisch in diese Partie. Vielleicht schaffen wir es ja endlich unsere Auswärtsbilanz aufzuhübschen."