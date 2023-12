KFC Uerdingen: John sauer wegen Elfmeter-Szene - Schlusslicht feiert "doppelt geilen Sieg"

Der FC Büderich entführt drei Punkte aus dem Grotenburg-Stadion und schlägt den KFC Uerdingen mit 2:0. Wir haben mit beiden Trainern gesprochen.

Es war das Duell der Gegensätze. Der KFC Uerdingen stand nach sieben Pflichtspielsiegen in Folge komplett im Saft und hielt den Druck auf Tabellenführer Baumberg hoch. Der FC Büderich kam als Schlusslicht nach Krefeld und hatte mit dem jüngsten Sieg gegen den VfB Homberg ein kleines Lebenszeichen aus dem Tabellenkeller entsendet. Die Partie sollte sich allerdings nicht so klar entwickeln, wie die Tabellensituation vorgab. Der FCB besiegte nämlich den Favoriten aus Krefeld überraschend mit 2:0. Doppel-Torschütze war ausgerechnet Ex-Uerdinger Kevin Weggen.

„Wir haben nicht konsequent nach vorne gespielt. Wir hatten gute Chancen im letzten Drittel, müssen diese aber einfacher oder vielleicht besser durchbringen. Bei uns fehlte das Tempo. Die Chancen, die wir uns erarbeitet haben, haben wir zu fahrlässig genutzt. Am Ende war es ein Geduldsspiel“, analysierte KFC-Trainer Marcus John.

Und dieses ging nicht gut aus für die Uerdinger: „Wir haben die Geduld einfach verloren. Ich finde aber auch, dass wir nicht druckvoll gespielt haben und das hat es den Büderichern schlussendlich zu einfach gemacht.“

John wütete allerdings im Nachgang noch über die Elfmeterentscheidung des Unparteiischen, die zum 0:1 geführt hat: „Der Strafstoß war natürlich ein absoluter Witz aus meiner Sicht. Damit fing dann auch alles Weitere an. Ich habe keine Ahnung, was der Schiedsrichter da gesehen hat.“

Ganz anders natürlich die Stimmungslage bei den Büderichern: Interimstrainer Sebastian Siebenbach war nach dem Abpfiff selbstverständlich überglücklich über diesen Dreier: „Auch weil wir den Anschluss an den Rest wieder herstellen mussten und letzte Woche schon gewonnen haben, fühlt sich das richtig gut an. Hier in Uerdingen ist es natürlich doppelt geil.“

Siebenbach schilderte seine Sicht der Dinge auf die Partie: „Wir hatten ein paar Szenen, die wir überstehen mussten. Das geht hier aber auch kaum anders. Es war ein Arbeitssieg, aber ich würde nicht sagen, dass es unverdient war. Wir hatten beispielsweise nach dem 1:0 sogar noch früher die Möglichkeit auf das 2:0. Am Ende sind das aber nur Kleinigkeiten.“

Für den FC Büderich startet die Rückrunde, die noch vor der Winterpause an den Start geht, bei den SF Hamborn 07 - ein direkter Konkurrent. „Da wollen wir natürlich mit drei Punkten nachlegen, das wäre super“, schmunzelte Siebenbach.

Der KFC Uerdingen empfängt den VfB Homberg. Erneut ein Team aus dem unteren Tabellendrittel. John erwartet ein „ähnliches Spiel. Die werden sich bestimmt auch wieder hinten reinstellen. Wir haben uns im Hinspiel schon gegen Homberg schwergetan. Es gilt für uns jetzt an die Leistungen aus den vergangenen Wochen anzuknüpfen. Es war klar, dass diese Serie irgendwann einmal zu Ende geht. Heute hätte sie allerdings nicht enden müssen“, resümiert John.