Oberliga Niederrhein: Trainerfrage und Abstiegskampf - viel los beim FC Büderich

Der FC Büderich hat sich zurückgemeldet im Tabellenkeller. Nach sieben sieglosen Spielen in Serie gewann der Letzte der Oberliga gegen Homberg.

Der FC Büderich 02 befindet sich mitten im Kampf gegen den Abstieg und musste zuletzt lange auf einen Erfolg warten. Gegen den VfB Homberg war es mal wieder so weit - der Verein aus Meerbusch durfte nach 90 Minuten jubeln. Mit dem 2:0-Heimsieg am Sonntag meldete sich der FCB zurück und kann wieder neue Hoffnungen schöpfen.

Sportchef Dennis Hauswald zeigt sich erleichtert über den langersehnten Erfolg: "Der Sieg war absolut wichtig. Wir stellen wieder ein wenig den Anschluss her und die Tabelle zeigt sich unten wieder sehr eng. Das tut uns gut. Wir haben uns endlich auch mal mit einem 'Dreier' belohnt, nachdem wir in den letzten Wochen immer wieder so nah dran waren."

Vor einigen Tagen trennte sich der FC von seinem Cheftrainer, Oliver Seibert. Gegen den VfB Homberg stand Sebastian Siebenbach interimsweise an der Seitenlinie. Ist er eventuell ein Kandidat für ein dauerhaftes Engagement? Das will Hauswald nicht öffentlich bewerten. Doch wie aus Vereinskreisen zu hören ist, ist das eine Überlegung der Büdericher. Die Tage und Wochen bis zur Winterpause werden wohl mehr zeigen.

Büderich will den Favoriten aus Uerdingen ärgern

In den beiden Spielen bis zur zweimonatigen Zwangspause erwarten den FC Büderich noch Partien gegen den KFC Uerdingen und die SF Hamborn 07. Gegen die Blau-Roten geht es am kommenden Samstagabend (18 Uhr). "Im Grotenburg-Stadion spielen zu dürfen, ist für jeden unserer Spieler mit Sicherheit ein absolutes Highlight ihrer bisherigen Karriere. Schön, dass unser Aufstieg sowas ermöglicht. Sportlich gesehen muss man sagen, dass das eine Art Bonusspiel für uns ist. Uerdingen hat die letzten sechs Ligaspiele alle gewonnen und sie sind wirklich richtig gut in Fahrt gekommen", erklärt Hauswald.

Der FC Büderich wird allerdings sicherlich nicht kampflos zuschauen. Hauswald: "Ich habe zwar gesagt, dass das ein Bonusspiel ist, aber das heißt noch lange nicht, dass wir uns bereits vor der Partie aufgeben. Es ist ein Oberligaspiel wie jedes andere in dieser Saison zuvor auch, aber wenn etwas im Grotenburg-Stadion beim KFC am Ende etwas rausspringt, wäre das natürlich ein doppelt schönes Erlebnis. Realistisch betrachtet, müssen wir unser Hauptaugenmerk bereits auf das Spiel gegen Hamborn legen."