Oberliga NR: ETB blamiert sich beim Letzten in Überzahl - Apfeld bedient "Unerklärlich"

Der kurze Höhenflug des ETB SW Essen wurde jäh beendet. 70 Minuten Überzahl beim Letzten reichten nicht.

Der ETB SW Essen tritt aktuell vermehrt auswärts an, weil der heimische Uhlenkrug umgebaut wird. Doch das allein reicht sicher nicht als Erklärung aus, warum es sportlich derzeit nicht läuft in der Oberliga Niederrhein.

Zumindest bekommt die junge Mannschaft von Trainer Damian Apfeld keine Konstanz in die eigenen Leistungen. Den besten Beweis gab es am Sonntag - da setzte es nach dem 4:0-Sieg vor einer Woche in Hamborn eine peinliche 1:2-Niederlage beim Letzten SC St. Tönis.

Wobei man auch beim Schlusslicht verlieren kann, allerdings spielte der ETB nach einer Roten Karte gegen Joshua Claringbold (Notbremse) 70 Minuten in Überzahl und vergeigte zudem eine 1:0-Führung.

Denn Mohamed Cissé war kurz vor der Pause zur Stelle und traf aus sechs Metern zum 1:0. Apfeld: "Die erste Großchance ging an St. Tönis, wo uns Ryan Valentine mit einer tollen Parade im Spiel hält. Wir haben in der gesamten ersten Halbzeit keine Energie auf den Platz bekommen und waren in unseren Abläufen sehr behäbig. Die 1:0-Führung war schmeichelhaft, ein 0:0 wäre zur Halbzeitpause gerechter gewesen."

Absehbar war es also da schon, dass der ETB Probleme bekommen könnte. Und in der Tat drehte St. Tönis die Partie nach dem Wechsel. Erst gab es den Ausgleich durch ein Eigentor von ETB-Innenverteidiger Labinot Kryeziu.

SC St. Tönis: Claringbold – Esposito, Pohlig, Withofs, Choi (60. Noukumo) – Dohmen – Kaiser (60. Platen), Krajac (21. Sell), Genda (68. Tchanas), Suaterna – Heffungs (77. Jerz) ETB SW Essen: Valentine – Dalyanoglu, Kryeziu (72. Poznanski), Lach, Usein – Zimmerling, Matten – Cissé (75. Weihmann), Bosnjak (77. Williams), Addai – Kesim Schiedsrichter: Can Güzel Tore: 0:1 Cissé (43.), 1:1 Kryeziu (70. / Eigentor), 2:1 Heffungs (75.) Zuschauer: 150 Rote Karte: Claringbold (20. / Notbremse)

Und es kam noch schlimmer. Einen Konter der Hausherren vollendete Morten Heffungs zum 2:1. Apfeld war bedient nach dem Spiel: "In der zweiten Halbzeit hatten wir uns, mit und ohne Ball, weitaus mehr vorgenommen. Wir sind auch sehr gut aus der Pause gekommen, haben dann aber nicht den Sack durch ein zweites Tor zugemacht. Wir hatten einige Einschussmöglichkeiten, wo wir dann mal wieder nicht die richtigen Entscheidungen getroffen haben. Dann kommt es so, wie es in solchen Spielen kommt, wenn Du nicht gut im Spiel bist und Deine Chancen vorne nicht nutzt. Durch den Ausgleich bekam St. Tönis dann die dritte Luft und wir sind gleichzeitig eingebrochen. Es ist unerklärlich, dass man nach einem 4:0 in Hamborn und einer guten Trainingswoche hier so auftritt. Das ist enttäuschend und nicht nachzuvollziehen. Am Ende war es eine gerechte Niederlage, die wir hier schlucken müssen.“

Durch das 1:2 verpasste es der ETB auf den achten Platz zu klettern. Mit 18 Punkten haben die Essener nur vier Zähler Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz, den aktuell der TSV Meerbusch belegt.

Am 3. Dezember geht es für den ETB mit einem Heimspiel gegen den TVD Velbert weiter. St. Tönis muss zum Mülheimer FC.